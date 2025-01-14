Son seçim anketi: AKP ile CHP başa baş

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan AKP, yarım puan farkla CHP'nin önünde yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan alınan sonuç şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 24.9 CHP: Yüzde 24.5 DEM Parti: Yüzde 7.6 MHP: Yüzde 6.7 İYİ Parti: Yüzde 2.9

Ankete ilişkin Halk TV yayınında konuşan Kömürcü, kararsızlarla ilgili, "Kararsızların yaklaşık dörtte birinin yakın hissettiği AKP, beşte birinin yakın hissettiği parti de CHP" dedi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şu şekilde oluştu:

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin AKP'ye kayda değer oy kazandırmadığını belirten Kömürcü, “Bu araştırmaya baktığımda Suriye tarafından gelen rüzgârın AKP oylarında aman aman bir yükseliş sağlamadığını görüyorum. Bunu da asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılan düşük artışların yarattığı etkiye bağlıyorum. Yerel seçimlerin ardından iki büyük araştırmaya baktığımda CHP’nin üç puan gerilediğini görüyorum. AKP’nin oyu hemen hemen hiç artmamış. Bir miktar DEM Parti’nin oyunda artış görünüyor” diye konuştu.