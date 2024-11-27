Son seçim anketi: CHP AKP'yi geçti, kararsızlar zirvede

Asal Araştırma, kasım ayında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

9-17 Kasım tarihlerinde 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 31'i, hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Kararsızlar dağıtılmadan yapılan oy dağılımında CHP yüzde 22,7 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 21,5 ile ikinci sıraya geriledi.

Şirketin geçen ay yaptığı araştırmada AKP yüzde 32,5'lik oy oranıyla CHP'nin önünde görünüyordu.

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP'nin oyu yüzde 31,8, AKP'nin oyu yüzde 31 olarak öçlüldü. DEM Parti ve MHP yüzde 7'lik barajı geçen diğer iki parti olurken Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geride bıraktı.