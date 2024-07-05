Son seçim anketi: CHP birinci parti oldu, kararsızların oranı dikkat çekti

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü'nün seçim anketine göre kararsızların oranı yüzde 25. Kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin oyu yüzde 35'i geçerken yüzde 7'lik barajı 3 parti geçti.

Siyaset bilimci ve İdeaPolitik Enstitü Genel Direktörü Can Kakışım, kurumunun yaptığı son seçim anketinin sonucunu paylaştı.

İdeaPolitik Siyasi Araştırma ve Düşünce Enstitüsü'nün anketine göre kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 35.2'lik oy oranıyla birinci parti oldu.

23-26 Haziran tarihlerinde 26 ilde 1824 katılımcıyla yapılan 'Bu pazar seçim olsa' anketinde AKP, yüzde 34.3 ile ikinci sırada yer aldı.

BARAJI 3 PARTİ GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre DEM Parti yüzde 12.4, MHP yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 4.2, İYİ Parti yüzde 3.6, Zafer Partisi ise yüzde 3 oy aldı.

Öte yandan ham sonuçlarda kararsızların oranı dikkat çekti. Karasız olduğunu belirten seçmenler, en yüksek yüzdeli küme oldu.

YÜZDE 25 KARARSIZ

Seçmenlerin yüzde 25'i kararsız olduğunu, yüzde 21.6'sı CHP'ye, yüzde 21'i AKP'ye, yüzde 7.6'sı DEM Parti'ye oy vereceğini söyledi.