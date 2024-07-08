Son seçim anketi: CHP ile AKP arasında 3.5 puan fark var

Yöneylem'in son seçim anketinde CHP, 34.5 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP ile AKP arasında 3.5 puan fark olduğu görüldü.

Yöneylem Araştırma Şirketi, 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği 'Seçmen Eğilimleri' araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

2 bin 400 kişi ile yapılan seçim anketinde, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı belirlendi.

CHP, 34.5 puan ile ilk sırayı elde etti. CHP'nin ardından ikinci sırada 31 puan ile AKP geldi.

Ankette diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

DEM: %9.1

MHP: %9.1

İYİ Parti: %4.4

Zafer: %4

Yeniden Refah: %3.8

TİP: %1.1

Diğer: %3