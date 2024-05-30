Son seçim anketi: CHP ile AKP arasındaki fark 1 puanın altında

Asal Araştırma'nın seçim anketine göre CHP, 31.5 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin 30.6 puan ile CHP'nin ardından ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Asal Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

24-28 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, 31.5 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP'yi 30.6 puan ile AKP takip etti. MHP, 10.1 puan ile üçüncü sırada yer aldı.

DEM Parti'nin oy oranının 9.6 olduğu görüldü.

Ankette diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

Yeniden Refah: %5.7

İYİ Parti: %3.9

Zafer Partisi: %3.2

Türkiye İşçi Partisi: %1.6

Diğer: %3.8