Son seçim anketi: Hangi parti birinci?

ASAL Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmaya göre Ocak 2026 itibariyle CHP birinci parti durumunda. CHP'nin oy oranı yüzde 34,8 olarak ölçülürken AKP'nin oy oranı ise yüzde 32,1 olarak ölçüldü.

Şirket, son 1 yıldaki oy değişimlerini de sıraladı. CHP, aralık oyuna göre oylarını 1 puan artırırken AKP'de ise 1 puanlık düşüş yaşandı.

CHP, son 1 yılda ölçülen en yüksek oy oranına ulaştı. Mayıs 2023 seçimleri ile kıyaslandığında ise CHP oylarını yaklaşık 10 puan artırırken AKP'nin oyları ise 3 puan geriledi.

Öte yandan ocak ayı itibariyle DEM Parti 3'üncü, barajın sınırındaki MHP ise dördüncü sırada yer aldı.

ASAL Araştırma'nın ocak ayında bulduğu sonuçların partilere göre dağılımı şu şekilde: