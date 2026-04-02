Son seçim anketi: Hangi parti birinci?

GÜNDEMAR Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

23-26 Mart tarihlerinde 60 kentte 2 bin 200 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Araştırma sonuçlarında CHP yüzde 33 oyla birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 29 oy aldı.

Yüzde 7'lik seçim barajını geçen diğer parti ise DEM Parti oldu. MHP ve İYİ Parti ise yüzde 7'nin altında kaldı.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle oldu:

- CHP: %33,37

- AKP: %29,16

- DEM Parti: %7,94

- MHP: %6,30

- İYİ Parti: %5,49

- Zafer Partisi: %5,47

- Anahtar Parti: %4,74

- Yeniden Refah Partisi: %3,43