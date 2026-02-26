Son seçim anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?

Asal Araştırma, şubat ayında genel seçim için yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

13-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 26 ilde 2 bin 15 katılımcıyla yapıldı.

Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP, 23,4 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise 22,5 oldu.

"Kararsız/Oy kullanmam" diyenlerin %29,6 olması dikkati çekti.

Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %23,4

AKP: %22,5

DEM Parti: %6,2

MHP: %5,6

İYİ Parti: %4

Zafer Partisi: %2,5

Anahtar Parti: %2,4

Yeniden Refah: %2

TİP: %0,8

Diğer: %1

Kararsız/Oy kullanmam: %29,6

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, yüzde 33,2 ile ilk sırada yer aldı. AKP ise 32 puan ile ikinci sırada kaldı.

DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,8, MHP'nin yüzde 8, İYİ Parti'nin ise 5,7 oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %33,2

AKP: %32

DEM Parti: %8,8

MHP: %8

İYİ Parti: %5,7

Zafer Partisi: %3,6

Anahtar Parti: %3,4

Yeniden Refah: %2,8

TİP: %1,1

Diğer: %1,4