Son seçim anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?

Gündem Araştırma'nın, şubat ayında genel seçim için yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

23-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 60 ilde 2 bin 325 katılımcıyla yapıldı.

Ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette, "Kararsızlar/Fikrim yok/Protesto oy" dağıtıldıktan sonra CHP, 32.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise 29.8 oldu.

Partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %32.7

AKP: %29.8

DEM Parti: %8.8

Zafer: %5.5

Anahtar: %5.4

MHP: %5,3

İYİ Parti: %4.5

Yeniden Refah: %4.10

TİP: %1

Diğer: %2.7