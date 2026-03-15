Son seçim anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?
Gündem Araştırma'nın şubat ayı seçim anketine göre CHP, 2.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı 29.8 oldu.
Gündem Araştırma'nın, şubat ayında genel seçim için yaptığı anketin sonucunu paylaştı.
23-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 60 ilde 2 bin 325 katılımcıyla yapıldı.
Ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, "Kararsızlar/Fikrim yok/Protesto oy" dağıtıldıktan sonra CHP, 32.7 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP'nin oy oranı ise 29.8 oldu.
Partilerin oy oranı şöyle oldu:
🔍Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?— Gündemar Araştırma (@gundemar_) March 13, 2026
CHP: %32,72
AK Parti: %29,85
DEM Parti: %8,83
Zafer Partisi: %5,50
Anahtar Parti: %5,40
MHP: %5,31
İYİ Parti: %4,54
YRP: %4,10
Diğer: %2,74
TİP: %1,01
🗓️23-26 Şubat 2026
👥60 il | 2.325 kişi pic.twitter.com/Y7JjANe75q