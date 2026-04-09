Son seçim anketi: Partilerin oy oranı ne oldu?

PİAR Araştırma Şirketi, nisan ayına ilişkin "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını paylaştı.

Araştırmadaki seçim anketi, 3-6 Nisan tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 440 katılımcı ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, 35,3 puan ile ilk sırada yer aldı. AKP ise 32,4 puan ile CHP'nin gerisinde kaldı.

Ankette MHP'nin oyu yüzde 9,1, DEM Parti'nin ise yüzde 8,4 olduğu görüldü.

Anketin sonuçları şöyle:

CHP: %35,3

AKP: %32,4

MHP: %9,1

DEM Parti: %8,4

İYİ Parti: %5,2

Zafer: %3,8

Yeniden Refah: %2,6

Diğer: %3,2