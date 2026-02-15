Son seçim anketinden sonuçlar: Partilerin oy oranı ne oldu?

PİAR Araştırma, şubat ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2-5 Şubat tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

2 bin 260 katılımcıyla CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Şubat 2026 itibariyle CHP birinci parti durumunda.

CHP'nin oy oranı yüzde 35,1 olarak ölçülürken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 31,7 olarak ölçüldü.

Şubat ayı sonuçlarında partilere göre dağılım şu şekilde: