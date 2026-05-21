Son seçim anketinden sonuçlar: Partilerin oy oranı ne oldu?

Piar Araştırma, "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2026" anketinin sonuçlarını paylaştı.

4-8 Mayıs tarihleri arasında, 26 ilde 2386 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Ankette kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP, 35,4 puan ile ilk sırayı aldı. AKP ise 31,7 puan ile CHP'nin gerisinde kaldı.

Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: %35,4

AKP: %31,7

MHP: %8,8

DEM Parti: %8,6

İYİ Parti: %5,1

Zafer Partisi: %3,8

Yeniden Refah Partisi: %3,4

Diğer: %3,2