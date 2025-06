Son sözü Saray’a bırakmayacağız

Gökay BAŞCAN

Doğa üzerindeki tüm kararları Saray’a bağlayacak olan torba yasaya ilişkin tepkiler sürüyor. Ülkenin dört bir tarafındaki yaşam savunucuları, çevre örgütleri ile siyasi partiler, Perşembe günü komisyona gelmesi beklenen kanun teklifine tepkili.

Yaklaşık çeyrek asırlık iktidarı döneminde doğayı kendilerine sermaye olarak gören AKP iktidarı, büyük bir yıkıma daha hazırlanıyor.

Başta madencilik sektörünün önde gelen isimlerinin olduğu AKP’li vekillerin imzasıyla Meclis’e sunulan teklif büyük tepkilere neden oldu. Eylemler ve açıklamalar peş peşe geldi. Ayrıca ülkenin dört bir tarafındaki yaşam savunucuları komisyona geleceği gün yani yarın Meclis önünde eylem yapmaya hazırlanıyor.

Torba yasaya tepki gösteren Kazdağları Ekoloji Platformu, Alamos Gold’un çölleştirdiği Kazdağları’nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Füsun Kayra, “Zeytinlikleri, yaşam alanlarını, köylülerin geçimlik tarlalarını kapsayan iki adet haritada bulunan torba kanun, adeta enerji projeleri ve vahşi madencilikte son noktayı koyar nitelikte. Kanun teklifi, ülkemizin taraf olduğu çevre koruma sözleşmelerini, Anayasa ve doğa koruma yasalarını tümüyle yok sayıyor! AKP’li milletvekillerinin teklifi ile siyasi iktidar, adeta devlet eliyle tüm ülke coğrafyasını tepsi içinde maden şirketlerine hibe ediyor” dedi.

“Bu değişiklikler ile yapılmak istenen, kamuoyunun ve yargının herhangi bir denetimine tabi tutulmadan enerji ve maden şirketlerine istedikleri gibi keyfi ve kanunsuz hareket etme olanağını sunmaktır” ifadelerini kullanan Kayra, şöyle konuştu: “Ülke coğrafyasını, bu coğrafya üzerindeki korumamız gereken ormanları, zeytinlikleri, tabiat ve kültür varlıklarımızı, her bir vatandaşımızın özel mülkiyet hakkını gasp ederek enerji ve maden şirketlerine devredecek olan bu kanun teklifini kabul etmiyoruz! Kanun teklifinin yasalaşma sürecini engellemek için mücadelemizi büyüteceğiz!”

Kanun teklifinde iki adet kroki ve harita da yer alıyor. Muğla’yı, Yatağan, Kemerköy civarına denk gelen paftalar, termik santrale kömür sağlamak için yok edilen Akbelen Ormanı’nda hâlâ zeytinlikleri korumak için mücadele sürüyor. Zeytinlikleri yok etmenin önünü açan torba yasaya tepki gösteren Akbelen direnişçileri de dün Milas’ta yurttaşları bilgilendirmeye çalıştı.

TOPRAĞIMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ

Torba yasanın komisyona geleceği gün de Meclis’te olacaklarını belirten Akbelen direnişçisi Nejla Işık, Milas’ta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Talebimiz net, komisyona dahi gelmeden bu teklifi geri çekin. İşimizi gücümüzü bıraktık, biçerdöverler tarlada kaldı. Emeğimizle, alın terimizle çalışıp senede bir kere hasat yapabilen köylüyüz. O zamanda da gelip buraya bu bildirileri dağıtmaya, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi. “Bizim sermayedarlar gibi etrafa saçacak paramız yok, sadece toprak aşkımız var” ifadelerini kullanan Işık, şöyle konuştu: “Ata mirasımızdan kalan zeytinimizi çocuklarımıza bırakmak için mücadele ediyoruz. Köylüler, üreticiler, çiftçiler burada… Amacımız taşkınlık yapmak değil ama eğer ki toprağımıza göz dikerlerse her şeyi yaparız. Gerekirse Ankara’ya gideriz, açlık grevine başlarız, Meclis’in kapısında da yatarız.”

Torba yasayı değerlendiren Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan ise ülkenin bir enerji ya da ekolojik programı olmadığına, her şeyin rant odaklı ilerlediğine dikkat çekti. Şan, şöyle konuştu: “Doğanın ve ekosistemin hakkını korumak her şeyin önünde gelmeli. Yapılacak iklim politikaları da bu temele oturmalı. Tüketim toplumundan çıkıp üretim odaklı ve doğayla uyumlu bir toplumsal yapı oluşturmak gerekiyor. Bugün binlerce yıldır yaşayan alanları yok ettiğimizde, geriye dönüşü olmayan bir yıkım yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla bu projeler, doğaya, Anayasa’ya ve yargı kararlarına aykırıdır. Bu nedenle bir an önce durdurulmaları gerekir.”

TALANIN ÖNÜNDE ENGEL KALMIYOR

Torba yasaya siyasi partiler de tepki gösterdi.

SOL Parti: AKP tarafından Meclis gündemine getirilen ve Perşembe günü komisyonunda görüşülecek olan, bu zamana kadarki en büyük doğa talanını hayata geçirecek torba yasa teklifi, yaşam alanlarımızın sermayenin dizginsiz kâr hırsına teslim edilmesi anlamına geliyor. Sermayenin isteği Saray için emir sayıldı ve madencilik ile enerji sektörünün bütün taleplerinin devlet güvencesiyle yasalaşması için harekete geçildi. Tek adam rejiminin geldiği boyut, talan ve yıkım projeleriyle şirketlerin önündeki bütün engelleri kaldırarak doğayı da meta olarak bir yatırım aracı hâline getiriyor.

Kanun teklifini sunanların mesleki faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere, ilgili teklif maden ve enerji şirketlerine sınırsız ayrıcalıklar sağlamayı, doğamızı ve yaşam alanlarımızı talan etmelerine bir engel ve prosedür olarak gördükleri ÇED süreçlerini aşmayı amaçlıyor. Maden ve enerji şirketleri için dikensiz gül bahçesi yaratılmak isteniyor. Bu yolla bakanlıklar da adeta bir tabela işlevi görerek yaşam alanlarımızı sermayenin insafına terk ediyor. Saray’ın sınırsız yetkili kurulu, son karar verici merci olarak şirketlere tam bir garanti verilmiş oluyor. ÇED sürecinin askıya alınması, MAPEG’in şirket vekili olarak bütün izin ve onay süreçlerini yürütmesi, ayrıca kamu kurumlarının verdiği projelere ilişkin görüşlerin onay ve tasdik makamı olarak kurgulanması, millî menfaat ve kamu yararı kılıfına uyduruluyor.

ÇED muafiyetleriyle kamuoyundan, yargı denetiminden ve itirazlardan süreçleri kaçırmak ve engellemek amacıyla birçok düzenlemeyi barındırıyor. ÇED muafiyetiyle beraber süper yetkili Saray kurulunun stratejik ve kritik maden bahanesiyle kapalı kapılar ardından talan projelerini onaylayacağı yasa ile halkın en temel hakkı olan ekosistemin yaşamsal haklarıyla beraber Anayasa ve uluslararası sözleşmeler de hiçe sayılıyor. Derin yoksullukla boğuşan halk geçinemiyorken, teşviklerle, vergi aflarıyla donatılan şirketlere ayrıca ruhsat bedellerinde indirim de öngören yasa tasarısı, tek adam rejiminin sermayeyle nasıl kol kola olduğunun en açık göstergesi.

Yine bu teklifle; ormanlar 2 yıl bedelsiz madencilere tahsis edilebilecek, adrese teslim geçici madde ile zeytin ağaçları "taşınacak" veya sökülecek. 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu çiğnenerek maden şirketlerinin eline teslim edilecek. Termik santrallara kömür sağlamak için kanun teklifi ekinde yer alan iki adet kroki ve koordinat tablosunda belirtilen Akbelen’deki zeytinlikler kamulaştırılacak. Kısaca zeytinlikler katledilecek! Akbelen’deki zeytinlikler termik santrallarına kömür olacak!

Acele kamulaştırma kararlarıyla yaşam alanlarımız jet hızıyla madenci şirketlere teslim edilecek. RES, GES, HES projeleri için mera alanları amacı dışında kullanılabilecek. Hâlihazırda usuli aşamaların yerine getirilmesi olarak görülen ÇED sürecinin ortadan kalkması hiçbir bilimsel akılla açıklanamaz. Zeytinlikler, ormanlar, su havzaları ve tarım alanları sermayeye feda edilemez! ÇED süreçleri şeffaf olmalı, halkın katılımı güvence altına alınmalıdır.

Bilimsellikten uzak, tek adamın ve yandaşlarının yaşam alanları üzerindeki hâkimiyetini mutlak kılan, kamu yararını hiçe sayarak doğayı sermayenin eline bırakan bu değişikliklerden vazgeçilmelidir. Tek adamın iki dudağı arasından çıkan projelere karşı birleşik halk muhalefetini yükselterek bu yıkım projelerine izin vermeyeceğiz.

CHP PM üyesi Baran Bozoğlu: Torba kanununda birkaç farklı husus var. Birisi madencilikle ilgili düzenlemeler, diğeri enerji yatırımlarıyla ilgili düzenlemeler. Özellikle madencilikle ilgili düzenlemeler konusunda çevresel etki değerlendirme sürecinin (ÇED) çevre kanunundaki değişiklikle beraber tabiri caizse etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Aslında iktidarın hızlandırma niyetiyle yaptığı çalışma, daha çok çevresel sorunları ve çevresel riskleri arttırmaya yönelik bir sonucu doğuracaktır. Çevresel etki değerlendirme süreci (ÇED) bir problem, bir gecikme meselesi değil. Doğayı, insanı, yaşamı olası olumsuzluklardan korumak için bir planlama sürecidir. Dolayısıyla bu planlama süreci yapılmadan bir ruhsat, izin, teşvik, onay mekanizmasının başlıyor olması, başlı başına bu süreci işlevsizleştirecektir. Birinci eleştirilmesi gereken nokta bu. Madde 1'de yapılan düzenleme bunu söylüyor.

Çevresel etki değerlendirmeye dair kararını beklemiyor artık bakanlık, yani madencilik faaliyetleri ya da diğer yatırımlar için, Dolayısıyla bu aynı zamanda yine AKP döneminde getirilmiş olan stratejik ÇED yaklaşımına da aslında aykırı. Çünkü bizim buradaki derdimiz bir bölgede bir yatırım yapılacaksa eğer bunun o bölgeye etkilerinin daha üst ölçekli 1/100.000 ölçekli planları dahil değerlendirilmesi gerektiği. Nasıl bir etkisi olacağının değerlendirilmesi gerektiğine dair bir mevzuat var stratejik ÇED adı altında. Burada da amaç aslında bu gibi, yatırımlar yapılmadan önce bölgeler belirlenirken etkinin baştan genel üst ölçekli belirlenmesidir. Şimdi hem o uygulanmayacak hem ÇED süreci uygulanmayacak. Dolayısıyla buradaki kirletici yükü ve riski yüksek olan yatırımlar, bir değerlendirmesi ne yazık ki yapılamayacak hale gelecek.

Dolayısıyla burada aslında işi yavaşlatan konu, bir ÇED süreci değil. İşi yavaşlatan aslında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kendisi. Çünkü bilimden, teknolojiden uzak bir anlayışla şu anda yönetiliyor. Aslında ortada bir Çevre Bakanlığı yok, bir Şehircilik Bakanlığı var. Gerçek anlamda bir Çevre Bakanlığı oluyor olsaydı çok daha hızlı, bilimsel bir şekilde bu yatırımların zaten çevresel etkisi değerlendirilebilirdi. O yüzden mesele kanunda istenilen gibi ÇED sürecini etkisiz hale getirmek değil, bunun daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak gerekir. Gelecek nesillerin bu ülkede daha sağlıklı çevrede yaşama hakkını temin edebilmek için. Dolayısıyla bu maddenin olumlu olmadığını düşünüyoruz. ÇED raporlarına dair yapılan Madde 1'deki düzenlemenin.

Bunun yanında, bu enerji yatırımlarıyla ilgili kömürlü termik santralların şu anda, koordinatları verilen sahalardaki termik santrallar aslında, zeytinlik alanlarda yapılan, yapılaşmaya açılmış yapılar ve burada ciddi bir toplumsal tepki olduğunu, muhtarların, bu bölgede yaşayan vatandaşların, köylülerin bu alanda artık bir kömürlü termik santral istemediğini ve bizim de yerel yönetimlerimizin bu konuda tepkileri olduğunu, dava açtığımızı, davaların devam sürecinde olduğunu biliyoruz.

Şimdi sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi kanunda sadece bu yatırımı sürdürülebilir hale getirmek için zeytinlik ağaçlara dair düzenleme yapıldığını görüyoruz. Çok dar alana odaklanmış bir düzenleme. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Türkiye'nin bütününe dair bir değerlendirme yapılmamış. Sadece belirli tesislere yönelik olarak bir değerlendirme yapılmış. Bu bize meselenin tek başına bütünlükle ele alınmadığını, tesis bazlı ele alındığını gösteriyor. Bu da sağlıklı bir bakış açısı bize getirmiyor. Madde içerisinde kesilecek, taşınacak ağaçların koordinatları var fakat taşınılacak yerlerin koordinatları yok. Yeni ağaç dikimi yapılacağı ifade edilmiş ona dair bir koordinat yok. Bu bize yasa tasarısının gerçekçiliğinin ne kadar tartışmalı olduğunu gösteriyor ve hazırlıklı bir şekilde bu sürecin yürütülmediğini, çala kalem yapıldığını, son tahlilde ortaya koyuyor.

Diğer bir konu: Elektrik Piyasası Kanununda geçici 4. madde var. 2020 yılına kadar işletmeye alınmış tesislere, çeşitli harçlardan, vergilerden muafiyet getirilmişti. Bunun 2030 yılına kadar işletmeye alınacak tesislere kadar genişletildiğini görüyoruz. Bu madde yerli kömürlü termik santrallara dair bir muafiyeti beraberinde getiriyor ve 15 yıl boyunca bu teşvikin devam edeceği söyleniyor. Dolayısıyla 2045 yılına kadar Türkiye'de kömürlü termik santralin, somut bir şekilde bu düzenlemeyle teşvik edildiğini, ekonomik olarak desteklendiğini yani devlete verilmeleri gereken paranın verilmeyeceği, vergilerin verilmeyeceği, harçların verilmeyeceği bir uzatma muafiyeti olduğunu görüyoruz.

Bu da aslında şunu gösteriyor. Türkiye'nin 2053 Paris İklim Anlaşması kapsamında karbon nötr hedefi var. Ama kömürlü termik santralların burada teşvik edilen bir anlayışta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı iklim değişikliği ve Paris Anlaşması'ndaki hedefe dair Türkiye'nin çok niyetinin olmadığını gösteren bir düzenleme.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamalarla, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar kanundaki bu düzenlemelerin, bu teşviklerin, çelişkili olduğunu gösteriyor.

Aslında bu yapılan düzenleme bir yandan da şunu gösteriyor. Türkiye'de başta olmak üzere bütün dünyada artık kömürlü termik santralları, sürdürülebilir olmadığını, ekonomik olmadığını, fiziki açısından uygun olmadığını da aslında bu düzenlemeyle görebiliyoruz. Çünkü eğer vatandaşın cebinden verilen bu destekler olmadan artık sürdürülebilir değil. Yerli kömürlü termik santrallar ekonomik, etkin karlı değil artık bunları yapmak. Dolayısıyla benzer teşviklerin yenilenebilir temiz enerji kaynakları için sağlanmadığını görüyoruz burada.

Burada bir çelişki var. Bizim iklim politikamızla, Türkiye'nin iklim politikasının hedeflediği noktayla burada bir çelişkinin olduğunu not etmekte yarar olduğunu düşünüyorum.

Kanuna dair gerekçelerin sunumu, bugün yapılıyor mecliste. Ardından da Perşembe günü komisyona gelmesi bekleniyor. Komisyonda milletvekillerimiz ve grup başkan vekillerimiz, gerekli değerlendirmeleri yapacaklar. Bu bağlamdaki tepkileri, özellikle dile getirecekler.

DEM Parti Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu Eş sözcüsü Melis Tantan: Bu torba yasa, bugüne kadar doğaya yönelik saldırıların en kapsamlılarından biri. Çünkü sadece içerisinde tek bir tahribat düzenlemesini barındırmıyor ve bugüne kadar hemen hemen mücadele verdiğimiz birçok konuyla ilgili hem doğadan yana olan düzenlemeleri boşa çıkarıyor hem de tahribatın boyutunu artırma üzerine olan planları içeriyor. Yasada gördüklerimiz sürpriz olmadı çünkü hem 2024–2028 yılları için hazırlanan 12. Kalkınma Planı’nda bahsi geçen pek çok şeyi bugün yürürlüğe sokmaya çalışıyorlar hem de zeytinlikler gibi uzun süredir sürekli geri döndürdüğümüz düzenlemelerin uygulamaya girmesini tekrar deniyorlar.

İktidar, sermayenin ‘yatırım yapıyoruz, önümüzdeki engelleri kaldırın’ talebini yanıtsız bırakmıyor ve böyle bir torba yasayla sermaye için tüm zorlu süreçleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yani şöyle; mesela bazı süreçleri durdurmayı başarabilsek de ÇED süreçleri zaten göstermelik ilerliyor. ÇED davaları devam ederken projeler başlıyordu, fakat bu torba yasayla artık ÇED ve izin süreçleri şirketler için hiçbir zorluk çekmeden işletilebilecek. Süreler kısalacak, izinler eş zamanlı çıkacak ve diğer izinler üzerinde baskı oluşturacak.

Mesela, imara açılan yerlerle ilgili çeşitli davalar açılıyor ve mücadeleler yürütülüyordu ama ‘enerji bağımsızlığı, millî çıkar, enerji arzı ve güvenliği’ denilerek yaratılan ‘meşru’ zemin artırılarak, Enerji Bakanlığı’nca imar planları düzenlenebilecek. Bu torba yasa bize az çok hukuki koruma altında olan alanları da başka türlü düzenliyor ve bize diyor ki; ormanlar, meralar, yaban alanlar artık çevre ve orman alanından çıkıp maden ve enerji alanı olarak nitelenecek.

İktidarın enerji ve maden sektörünü kalkınma hamlelerinin bir aracı yapması, sadece sermayeyi kalkındıracak; hepimizin hayatını ise yok edecek. Halkın mülksüzleşmesinin giderek daha da derinleşmesine, ekolojik tahribatın artmasına ve mülküne, doğasına sahip çıkanlara karşı yasaları şirketlerin lehine daha da öldürücü bir silaha çevirmeye neden olacak bu torba yasanın Meclis’ten geçmemesi gerekiyor. Yasa yapım yöntemlerinin oldu bittiye getirildiği bu dönemde, yasama faaliyetlerinin böyle olmaması gerektiğini tekrar hatırlatalım. Bunun için öncelikle bu torba kanuna ilişkin kamuoyu farkındalığının yaratılması için çabalayacağız. Ekoloji örgütleri ile birlikte neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Tarım alanının da çok fazla etkileneceği bir yasa bu; o alandaki örgütlerle de görüşüyoruz. Öncelik, bu yasanın komisyon gündeminden geri çekilmesine yönelik bir çalışma olacak.

Komisyonda görüşülürken ise hem partimizin hem de ekoloji örgütlerinin tüm itirazlarını dile getirmek ve yasaya yönelik etkin bir reddiyeyle maddelerin çıkmaması için çalışacağız. Ardından ise Genel Kurul gündemine getirilmemesi; gelir ise red oylarıyla çıkmaması için çabalayacağız. Ancak zeytin kanunu, hayvan katliamı yasası vb. önceki yasalardan da bildiğimiz gibi, bu Meclis aritmetiğinde komisyona gelen yasaların Genel Kurul’dan dönmesi epey zor. Bu nedenle ana direnç zamanımız, komisyona gelene kadar olan süreç oluyor. Onun için de ne yazık ki süremiz doluyor.

Tüm bu saldırılara karşı gerçek bir mücadele, Meclis’teki yasama süreçlerine etki edebilmenin en etkin yolu; ekoloji, emek ve meslek örgütlerinde, siyasi partilerde örgütlenmek, tüm bir toplumda ekolojik bilincin artması için çalışmak, hak ve adalet mücadelesini yükseltmektir. Bu mücadeleyi ve örgütlenmeyi artırmaya devam edeceğiz.