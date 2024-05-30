Son Süper Lig bileti sahibini buluyor

Spor Servisi

TFF 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bugün Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak. Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı. 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan iki ekipten Sakaryaspor, doğrudan 1. Lig vizesi alırken, Bodrum FK ise play-off maçları sonunda 1. Lig'e çıkmıştı.

Daha önce 2'si play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-2007'de mücadele etti. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-siyahlı takım, 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004'te ise doğrudan Süper Lig vizesi almıştı.

Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon da yükseldiği finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırmıştı.

1. Lig'in dışında 2. Lig ve 3. Lig'de de birbirlerine rakip olan iki takımın 13 maçında Sakaryaspor'un 6, Bodrum FK'nin 4 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma ise berabere tamamlandı. İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki maçı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.