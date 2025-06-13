Son tren kalktığından bu yana nöbetteler

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Haydarpaşa Garı'nın ranta açılmak istenmesine karşı 21 yıldır mücadele eden yaşam savunucuları ve bölge halkının her pazar günü düzenledikleri eylemlerinin bu hafta 700'üncü haftasında.

Siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yöneticilere ve yaşam savunucularına eylem öncesi çağrı yapan Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması, "Mücadelemizin 20. yılı ve 700. hafta nöbetimiz İçin Haydarpaşa Garı’nda 15 Haziran pazar günü saat 13.00'te buluşuyoruz. 12 yıldır kapalı olan Haydarpaşa Garı'nı yalnız bırakmayalım. Gelin birlikte mücadele edelim" dedi.

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması'ndan Tugay Kartal, BirGün'e yaptığı açıklamada "Haydarpaşa Dayanışması, son tren gittiğinden beri yani 5 Şubat 2012’den bu yana Haydarpaşa Gar merdivenlerinde trenleri ve garın demiryolu işlevini unutturmamak için her pazar 13.00-14.00 saatleri arasında nöbet tutuyoruz. Ayrıca restorasyon çalışması başlayana kadar da perşembe geceleri 20:00-21:00 saatleri arasında da yine garın merdivenlerinde, ön cephede tiyatrosal gösteriler yaparak Haydarpaşa'daki bilinirliği unutturmamak amacıyla bir mücadele süreci devam ediyor" dedi. Mücadelenin 700'üncü haftasında geniş katılımlı bir etkinlik yapmayı planladıklarını anlatan Kartal, bu kapsamda bütün siyasi partileri, Kadıköy'deki mahalle muhtarlarını, Kadıköy Belediyesi’ni, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederekten katılımı arttırmak istediklerini söyledi.

DÖNÜŞÜM HESABI!

Haydarpaşa Garı ve Limanı'nın demiryolu olarak işlevini sürmesini istediklerini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Haydarpaşa Garı'na günde 2-3 tane tren gelmesi değil, eskiden olduğu gibi işleyişinin sürmesini istiyoruz. Ankara-İstanbul arasına hızlı tren gibi bir yatırım yapmışsınız. Ama o trenleri işletecek, kapasiteyi arttıracak merkez garınız yoksa bunu sürdürebilmeniz mümkün değil. Biz öncelikle Haydarpaşa Garı'nın işlevinin eskiden nasılsa küçülmeden devam etmesini istiyoruz. 20 milyonluk İstanbul'a hizmet verecek, Avrupa'daki eşdeğer garlarla yarışabilecek ölçüde bir kapasiteye sahip olmasını istiyoruz. Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'ndaki demiryolunun sahip olduğu alanlar üzerinde zaten 2004'ten beri bir rant elde etme girişimi vardı. Yani oradaki demiryolu işlevini küçülterek veya kökten kaldırarak bugüne kadar bu engellendi. En son Haydarpaşa Gar sahasında ve gar binası dahil olmak üzere 500 dönüm alanı, Sirkeci Gar sahasında da gar binası ve gar sahasındaki 200 dönüm alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 29 yıllığına kültür, sanat ve turizm faaliyetler için kiralandı. Bakanlık proje ortaklığıyla bu alanda çeşitli projeler gerçekleştirecek. Bu yapılırken gar sahasındaki demiryolu işlevinin olmazsa olmazı vagon bakım, lokomotif bakım atölyesi de ortadan kaldırıldı. Yapılmak istenen Haydarpaşa Gar binasından ve Haydarpaşa Gar sahasından demir yolcuları uzaklaştırılmak. Gelen tren sayısı düşürülerekten sonra da 'Zaten iki tane tren geliyor, burası ihtiyacı karşılamıyor' deyip buranın kökten kültür-turizm sermayesine hizmet edecek şekilde bir dönüşümüne bugünden hesaplamalar yapılıyor. Buna karşı elimizden geldiğince sokak ve hukuk mücadelesini sürdürüyoruz."

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12 SENEDİR KAPALI

Haydarpaşa Dayanışması açıklamasında, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘Haydarpaşa Garı'nı dönüştürme ve gar işlevini yok etme girişimlerin 2004'ten itibaren sürüyor. Geçen 21 yıl içinde Haydarpaşa Garı'nı otel, dünya ticaret merkezi, kruvaziyer liman, olimpiyat köyü, müze, AVM ve kültür alanı olarak tasarlanan onlarca proje gündeme geldi. Her biri sokak ve hukuk mücadelesi sayesinde iptal ettirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Haydarpaşa ve Sirkeci Garları bir kez daha müze, bienal alanı, millet bahçesi ve kütüphane yapılmak isteniyor. Demiryolcularının yerinden edilmesine, mekanın tüketim ve turizme indirgelen kültür enstitüsüne karşı gelin birlikte mücadele edelim.’’