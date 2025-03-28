Son üç günde 100’den fazla Alevi kadın kaçırıldı

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye'de yaşanan Alevi katliamına ve son günlerde kaçırıldığı belirtilen kadınlar için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin çağrısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada Suriye'de son üç günde 100'den fazla Alevi kadının kaçırıldığı, katledildiği veya cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada “Kaçırılan kadınların akıbeti bilinmemektedir. Kadını bir savaş ganimeti olarak gören barbar zihniyet, yalnızca Suriye'de değil, Türkiye'de de destekçi bulmaktadır. Bu gerici zihniyet, mezhepçi düşmanlıkları kışkırtarak, bir halkın yok edilmesini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Biz bu katliam ve imha politikalarına karşı asla sessiz kalmayacağız!” denildi.