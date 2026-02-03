Son yayımlanan Epstein belgelerinde Türkiye’den kimlerin ismi geçiyor?

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına dair geçtiğimiz hafta 3 milyon sayfalık yeni belgeler yayımladı.

Son yayımlanan belgelerde Türkiye’den isimler de yer aldı.

Belgelerde bazı isimler mail zincirlerinde bulunurken, bazıları ise e-postalarda yalnızca isim olarak geçiyor. Dosyada adı geçen kişi ve kurumlar açıklama yaparken, konu siyasete de taşındı.

İHLAS HOLDİNG CEO’SU VE GHİSLAİNE MAXWELL YAZIŞMALARI

Bünyesinde TGRT Haber ile Türkiye gazetesini de bulunduran İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören’in Epstein’in 20 yıl hapis cezası alan hükümlü suç ortağı Ghislaine Maxwell ile yazışmaları ortaya çıktı.

2004 tarihli yazışmalarda Ören’in Maxwell’den kendisini yine Epstein belgelerinde geçen bir isim olan Virgin Group kurucusu Richard Branson ile tanıştırmasını istediği görüldü.

Yazışmalarda Ören'in Maxwell’e "Ayrıca daha 'yaramaz' olmak için sizden daha çok şey öğrenmeliyim” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından X hesabından açıklama yapan Ören, şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan beri yazılanları, yorumları gülerek ve hayretle okudum. O maili, İngilizce bilen her kişi ne amaçla yazıldığını anlar. Davos toplantılarından tanıdığım kişiden, Virgin firmasının sahibi Richard Branson ile bir iş konusunda tanıştırması için yardımını istiyorum. Diğer sizin bahsettiğiniz o iğrenç adamla hiç bir alakası olmadığı açıkça ortadadır. Bu iftiralarınız da boşa çıktı. Konu bundan ibarettir.”

DAVUTOĞLU İÇİN “KİSSİNGER TARZI BİR DÜŞÜNÜR” İFADESİ

Epstein belgesinde eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da adı bir konuşma içinde geçti.

ABD'li iş insanı Tom Pritzker'in milyarder Jeffrey Epstein'a yolladığı 2010 tarihli bir e-postada Davutoğlu ve Pritzker arasında geçen bir görüşmeden bahsedildi.

Pritzker, e-postasında Davutoğlu’ndan “Kissinger tarzı bir düşünür ve usta bir satranç oyuncusu” ifadelerini kullandı.

Pritzker’ın 30 Ekim 2010 tarihli e-postalarda Epstein’e “Davutoğlu’na bir tanıştırma notu gönderdim” dediği, ertesi gün Davutoğlu’ndan yanıt aldığını söyleyerek “Davutoğlu’ndan bir mail aldım, onu bir araştırmanı istiyor” dediği görüldü.

Gelecek Partisi Sözcüsü Ufuk Karcı, belgelerde Davutoğlu’nun adının geçmesinin ardından X’te yaptığı açıklamada Davutoğlu’nun adının kendisinden tamamen habersiz şekilde geçirildiğini belirterek, bu durumun bugün bilinçli ve organize bir biçimde provokasyon amacıyla kullanıldığını ifade etti. Açıklamada, Davutoğlu’nun bu iddialar kapsamında adı geçen kişilerle herhangi bir resmi ya da gayriresmi irtibatının bulunmadığı gibi, e-posta yoluyla en ufak bir temasının dahi olmadığı söylendi.

ROBERT LİSESİ’NİN ADI GEÇİYOR

Epstein belgelerinde yer alan 2014 tarihli bir yazışmada Özel Amerikan Robert Lisesi’nin de adı da yer alıyor.

Robert Kolej Yönetim Kurulu üyesi ve New York Times muhabiri Landon C. Thomas Jr.’ın Epstein’e Robert Kolej’in tarihine değindiği mailinde “Muhafazakâr İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine giderek daha fazla nüfuz ettiği bugünün Türkiye’sinde, bu yıl 150’nci yılını kutlayan Robert Kolej’in misyonu her zamankinden daha büyük önem taşıyor” ifadeleri bulunuyor.

Thomas Jr., konuyu Gates Vakfı’na sunup sunmama konusunda Epstein’in görüşünü sordu.

Özel Amerikan Robert Lisesi, e-postaların ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada Epstein belgelerindeki e-postayı gönderen Landon C. Thomas Jr. hakkında "okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, e-postada yer alan görüşlerin okulun ve Mütevelli Heyeti'nin görüşlerini yansıtmadığı da belirtildi.

Robert Kolej'den yapılan açıklamada ayrıca Landon C. Thomas Jr'ın Epstein soruşturmasında isminin geçtiği 2019 yılında Mütevelli Heyeti'nden ayrıldığı kaydedildi.

RİXOS İLE MASAJ EĞİTİMİ PLANLAMASI

Belgelerde, Epstein’in yardımcısı olduğu belirtilen Lesley Groff isimli bir kadının Fettah Tamince’ye ait olan Antalya Rixos Premium Belek Otel’e masaj eğitimi almak için birkaç kadını göndermeyi planladığı görülüyor. Tamince ile birlikte Rixos çalışanlarının yer aldığı e-postalarda otele masaj eğitimi için gönderilecek kişilerle ilgili planlama yapılıyor.

Konuyla ilgili Rixos Hotels’den yazılı bir açıklama yapılarak, yazışmaların “Dubai merkezli uluslararası bir grubun talebi üzerine, kurumsal ve mesleki eğitim kapsamında sağlanan sınırlı bir bilgi paylaşımı desteğinden ibaret” olduğu ileri sürüldü.

Küresel turizm sektöründe kurumlar arası bu tür iş birliklerinin olağan uygulamalar olduğu belirtilerek, gerçeği yansıtmayan ve bağlamından koparılan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Epstein belgelerinde Türkiye’den isimlerin geçmesi sosyal medyada ve kamuoyunda suç ağıyla ilişkilerin aydınlatılmasına ilişkin çağrıları artırdı.

TEPKİLER NE YÖNDE OLDU?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere ilişkin, "Dünya Epstein dosyasındaki karanlık ilişkiler ağını ve iğrençlikleri konuşurken, iddiaların uzandığı Türkiye'de yetkililerin ölü taklidi yapması kabul edilemez. Dosyada Türkiye’ye dair uzantıların, maillerin ve kirli trafiğin yer alması; her açıdan büyük bir beka sorunu ve en ince detayı ile üzerine gidilmesi gereken bir insanlık suçudur" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da Jeffrey Epstein’a ait olduğu öne sürülen e-posta yazışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi. Kılıç, soru önergesinde, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanan Jeffrey Epstein’a ait olduğu belirtilen ve 30 Eylül 2011 tarihini taşıyan bir e-postada, “Erdoğan’ı görmeye gidebileceği, ardından Bodrum’a geçeceği” yönünde ifadelerin yer aldığına dikkat çekti. Söz konusu iddiaların uluslararası kamuoyunda ve Türkiye’de ciddi soru işaretleri yarattığını vurgulayan Kılıç, konunun spekülasyona mahal bırakılmaksızın şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise Jeffrey Epstein dosyası kapsamında mağdur Türk çocuklarının bulunup bulunmadığının araştırılması için acil Meclis Komisyonu kurulmasını önerdi. Kavuncu, “Bu tür meseleler her türlü siyasi hesabın üzerinde, doğrudan bir insanlık meselesidir” dedi.