Son yeşil alana da beton dökecekler

HABER MERKEZİ

İstanbul Kadıköy’de Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, Halı Sahalar, 300 Araçlık Açık Otopark ve afet istasyonlarının yer aldığı 11.775 m² büyüklüğündeki Caferağa Afet Koordinasyon Alanı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından lüks bir konut sitesi yapılmak üzere ihaleye çıkarıldı.

Caferağa mahallesi sakinleri ise son yeşil alanları için söz konusu ihaleye tepki göstermek adına, dün Moda Bostanı’nda bir araya gelerek eylem yaptı.

Mahalleliler adına konuşan Muhtar ve Mimar Hanife Dağıstanlı, “İhaleye konu parseli Caferağa Afet Koordinasyon Alanı olarak en verimli kullanabileceğimiz hale getirmek için çalışıyoruz. Kadıköy Belediyesi'nin ihaleyle ilgili incelemeleri devam ediyor. İlgili Başkan Yardımcısının önümüzdeki hafta için verdiği randevuda 11 Eylül’de gerçekleşecek ihale öncesinden başlayarak atılacak adımları, yürütülecek süreci konuşmak üzere bekliyoruz. Biz hem bu alanda fiziken hem de hukuken haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Daha önce de yaptık. Yine yaparız. Ancak biliyoruz ki bu ihalenin gerçekleşmesi için gerekliliği şartnamesinde de yazan plan tadilatları yapma yetkisini elinde bulunduran ve sürece etki edecek başka imkânları da olan yerel yönetimler bizden daha güçlü ve bu hatadan dönülmesini sağlayabilirler” dedi.