Son yeşil alanı vermeyiz

İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen yaklaşık 12 bin metrekarelik Moda Bostanı ve çevresinin konut projesi için ihaleye açılmasına karşı halkın direnişi büyüyor. İhalenin yapılacağı 11 Eylül günü Üsküdar'daki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geleceğini belirten ve imza kampanyası başlatan yaşam savunucuları ve halk ‘‘Son yeşil alanımızı ranta teslim etmeyeceğiz. Bu karardan geri dönün’’ dedi.

Deprem hazırlıkları açısından kritik öneme sahip olan, Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde afet koordinasyon alanı olarak belirlenen 11 bin 775 metrekare büyüklüğündeki alanda; Moda Bostanı, Caferağa Muhtarlığı, Moda Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Yardım İstasyonu, Kadıköy Belediyesi Temizlik İşleri Hizmet Birimi, Afet Toplanma Alanı da olan Şair Nefi Çocuk Parkı, halı sahalar, 300 araçlık açık otopark ve afet istasyonları yer alıyor. İhaleye tepki gösteren bölge halkı ve yaşam savunucuları önceki gün akşam saatlerinde ‘‘Caferağa Mahallesi Buluşması’’nda bir araya geldi.

KARARDAN VAZGEÇİN

Siyasilerden, yaşam savunucularına kadar çok sayıda kişinin katıldığı forumda, dayanışma ve mücadele çağrısı yapıldı. Forumda yapılan konuşmalarda söz konusu alanın teslim edilmeyeceği ve birlikte mücadele edileceği belirtilirken ‘‘Burası beton içinde, nefes alacağımız yer yok. Bu karara dur denilmeli. Bu kabul edilemez. Elimizde kalan birkaç yeşil alana dokunmayın. Başaramayacaklar, biz bunu asla onların yanına bırakmayacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz" denildi. Kadıköy Kent Dayanışması'ndan Üzeyir Uludağ ‘‘Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 11 Eylül'de ihale yapılacak hep birlikte Üsküdar'daki Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü önüne gidilme kararı alındı’’ dedi.

Kadıköy Belediyesi'nın söz konusu karara karşı dava açacağını, Mimarlar Odasının da dava açma hazırlığında olduğunu kaydeden Uludağ, ‘‘Gözlerini para hırsı bürümüş durumda ve rant olan her yere çöküyorlar. Buna izin vermeyeceğiz’’ diye konuştu. Caferağa Mahallesi Muhtarı Hanife Dağıstanlı ise şunları söyledi: ‘‘İlk itiraz dilekçemizi verdik, dava için gerekenler hazırlanıyor. Mahalleli için imza dilekçeleri toplanıyor. Bostan önünde imza kampanyamız var. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız.’’