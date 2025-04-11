SONAR anketi: CHP ile AKP arasındaki fark 6 puan

Sonar Araştırma Şirketi'nin mart ayı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Sonar'ın anketinde "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36,6'sı CHP'ye oy vereceğini söyledi.

İkinci sırada yüzde 30,4 ile AKP yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 8,9, MHP'ni oyu yüzde 6,7 olarak ölçüldü.

İYİ Parti'nin oyu yüzde 6,4, Zafer Partisi'nin oyu yüzde 6,1, Yeniden Refah Partisi'nin oyu ise yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Böylece birinci sırada yer alan CHP, neredeyse AKP ve MHP'nin toplamı kadar oy alıyor.

AKP bir önceki aya göre 1 puan gerilerken MHP ise son 2 ayda 1,5 puan geriledi.

Anket sonucu şu şekilde: