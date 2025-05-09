SONAR anketi: CHP ile AKP arasındaki fark yaklaşık 6 puan
SONAR Araştırma'nın son seçim anketi kamuoyuna sızdı. Anket sonuçlarına göre AKP ile CHP arasındaki yaklaşık 6 puanlık fark devam ediyor. Öte yandan ankete katılanlar İBB'ye kayyum atanmasına karşı ve erken seçim istiyor.
Sonar Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinin sonuçları sızdı.
SONAR Araştırma'nın sadece VIP üyelerine gönderdiği anket sonuçlarına göre CHP ile AKP arasındaki yaklaşık 6 puanlık fark devam ediyor.
Son araştırmaya göre "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36,2'si CHP'ye oy vereceğini söyledi.
İkinci sırada yüzde 30,6 ile AKP yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 8,2, MHP'nin oyu yüzde 7,6, İYİ Parti'nin oyu yüzde 7,2 olarak ölçüldü.
SONAR'ın mart ayı sonuçlarına göre MHP ve İYİ Parti 1 puan artırırken Zafer Partisi 1 puan, DEM Parti ise yarım puan geriledi.
ANKETE KATILANLAR KAYYUMA KARŞI VE ERKEN SEÇİM İSTİYOR
Öte yandan ankete katılan yurttaşların yüzde 55,6'sı İBB'ye kayyum atanmasının yanlış olacağını belirtirken yüzde 26'sı ise kayyum atanmasını istiyor.
Ankete katılanların yüzde 54,5'i erken seçim isterken yüzde 36,7'si ise erken seçim yapılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.