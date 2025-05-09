SONAR anketi: CHP ile AKP arasındaki fark yaklaşık 6 puan

Sonar Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinin sonuçları sızdı.

SONAR Araştırma'nın sadece VIP üyelerine gönderdiği anket sonuçlarına göre CHP ile AKP arasındaki yaklaşık 6 puanlık fark devam ediyor.

Son araştırmaya göre "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36,2'si CHP'ye oy vereceğini söyledi.

İkinci sırada yüzde 30,6 ile AKP yer aldı. DEM Parti'nin oyu yüzde 8,2, MHP'nin oyu yüzde 7,6, İYİ Parti'nin oyu yüzde 7,2 olarak ölçüldü.

SONAR'ın mart ayı sonuçlarına göre MHP ve İYİ Parti 1 puan artırırken Zafer Partisi 1 puan, DEM Parti ise yarım puan geriledi.

ANKETE KATILANLAR KAYYUMA KARŞI VE ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Öte yandan ankete katılan yurttaşların yüzde 55,6'sı İBB'ye kayyum atanmasının yanlış olacağını belirtirken yüzde 26'sı ise kayyum atanmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 54,5'i erken seçim isterken yüzde 36,7'si ise erken seçim yapılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.