SONAR anketi: CHP ile AKP arasındaki puan farkı çift haneye çıktı

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın son anketinin sonuçları Halk TV'de yayınlandı.

SONAR, katılımcılarına "Erken seçim yapılmalı mı?" ve "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorularını yönetti.

YÜZDE 53 ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankete katılanların yüzde 53'ü erken seçim isterken yüzde 40.7'si ise erken seçim istemediğini ifade etti.

CHP, AKP VE MHP TOPLAMINI GEÇİYOR

Ankette kararsızlar dağıtılmadan verilen sonuçlara göre CHP yüzde 24,4'le birinci sırada yer alırken AKP yüzde 16,1 ile ikinci sırada yer aldı. Onu MHP yüzde 7,5'la ardından da DEM Parti yüzde 7,2 ile takip etti.

Kararsızlar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şu şekilde:

CHP: Yüzde 24.4

AKP: Yüzde 16.1

MHP: Yüzde 7.5

DEM Parti: Yüzde 7.2

İYİ Parti: Yüzde 3.6

YRP: Yüzde 3.4

Zafer Partisi: Yüzde 3.2

Diğer: Yüzde 2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

CHP: Yüzde 36.2

AKP: Yüzde 23.8

MHP: Yüzde 11.2

DEM Parti: Yüzde 10.7

İYİ Parti: Yüzde 5.3

YRP: Yüzde 5

Zafer Partisi: Yüzde 4.8

Diğer: Yüzde 3

AKP, 4.5 PUAN GERİLEDİ

SONAR'ın son anketine göre CHP oylarını 1.5 puan artırırken AKP 4.5 puan geriledi. MHP'de 1, DEM Parti'de ise yarım puanlık artış var.