SONAR anketi: CHP'nin oyu, AKP ve MHP toplamından yüksek

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın son anketinin sonuçları açıklandı.

Anket sonuçlarına göre CHP, AKP'den 11 puan yüksek çıkarken AKP ve MHP'nin toplam oy oranı CHP'nin altında kaldı.

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

AKP'NİN OYU ARTTI

SONAR'ın bir önceki anketinde CHP'nin oyu yüzde 36.2, AKP'nin oyu ise yüzde 23.8 olarak ölçülmüştü.

Bu ayki sonuçlara göre AKP, oy oranını 1.5 puan artırdı. MHP ve DEM Parti'nin oyları ise düştü.