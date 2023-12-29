Sonar Araştırma'dan İstanbul anketi: CHP ilk sırada, İmamoğlu fark attı

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma'nın İstanbul anketinde CHP 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 31'i Ekrem İmamoğlu cevabı verdi.

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu Sonar Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçları ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı ve geçen hafta yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi parti adayına verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızların oransal olarak dağıtıldıktan" sonra CHP ankette 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP'nin hemen ardında 39.6 puan ile AKP geldi.

Ankette DEM Parti 4.8 puan, MHP 3.7 puan, İYİ Parti 3.2 puanda kaldı. Diğer partilerin puanı ise 7.6 oldu.

İMAMOĞLU FARK ATTI

Ankette ayrıca katılımcılara "Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Açık uçlu yöneltilen soru karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 puan ile ilk sırada çıktı.

"Cevap yok" diyenler 29.4 puan, "Fikrim yok" diyenler ise 14.5 puan oldu.

Ankette diğer isimler ve puanları şöyle oldu:

Murat Kurum: 6.7

Adaylara bağlı: 4.4

AKP adayını: 4.1

Kararsızım: 1.9

Hiç kimseyi: 1.8

Tevfik Göksu: 1.6

Ali Yerlikaya: 0.8

Diğer: 3.8