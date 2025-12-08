Sonar Başkanı Bayrakçı anket sonucu paylaştı: "MHP'nin oyu son 31 yılın en düşük seviyesinde"

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, kasım ayına ilişkin Türkiye Tercihleri Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalına konuk olan Bayrakçı, kendisini DEM Partili olarak tanımlayan seçmenlerin yalnızca yüzde 18,8’i bir sonraki seçimde iktidara oy verebileceğini söylerken, yüzde 49,4’ü muhalefeti tercih edeceğini ifade etti.

Bayrakçı, seçim anketinin sonuçlarını da paylaştı.

"Görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında" partilerin oy oranı şöyle oldu:

CHP: Yüzde 35,3

AKP: Yüzde 33,8

DEM Parti: Yüzde 10,1

İYİ Parti: Yüzde 5,8

MHP: Yüzde 4,4

Zafer: Yüzde 4,3

Yeniden Refah: Yüzde 2,4

Anahtar: Yüzde 2,1

Diğer: Yüzde 1,8

Hakan Bayrakçı, MHP'nin oy oranı ile ilgili, "MHP bizim bu ayki ankette 4,4... Son 25 yılın belki de en düşük seviyesi. 1994 yılından bugüne kadar, 31 yıl olmuş, MHP hiç 4'lere-5'lere düşmemişti. 3-4 ay öncesine kadar MHP yüzde 9 hatta yüzde 10'a yakın oya sahipti. Fakat son 4-5 aydır görecili düşüşü gözledik" değerlendirmesinde bulundu.