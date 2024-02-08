Sonar'dan İstanbul anketi: Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u geride bıraktı

SONAR Araştırma'nın, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı. DEM Parti adayı 6.5, İYİ Parti adayının 4.3 puanda olduğu görüldü.

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin son anketinin sonuçları paylaşıldı.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızların orantısal olarak dağıtıldığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 41.1 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Murat Kurum 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Anket, Başak Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi. Başak Demirtaş'ın oyu 6.5 puan olarak görüldü.

İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu 4.3 puan olurken, Yeniden Refah Partisi adayının oyu 2.1 puan oldu.

SONAR'ın anketini paylaşan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerle konuştu.

İmamoğlu'na yakın isimler, şu değerlendirmeyi yaptı: "Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor."