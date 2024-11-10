Sonar'dan seçim anketi: CHP ile AKP arasındaki fark 5 puan

Sonar Araştırma Şirketi'nin ekim ayı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Sonar'ın "VIP üyelerine özel Türkiye'nin tercihleri araştırması'ndaki seçim anketinde katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Görüş belirtmeyenler" oransal olarak dağıtıldıktan sonra CHP, 33.4 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP'yi 28.2 puan ile AKP takip etti. AKP ile CHP arasında 5.2 puan fark olduğu görüldü.

Ankette DEM Parti'nin 9.2 puan olduğu gözlemlenirken, MHP'nin puanı 7.2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

İYİ Parti: %7

Zafer: %6.2

Yeniden Refah: %6.2

Diğer: %2.5