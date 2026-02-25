SONAR'dan seçim anketi: Hangi parti birinci?

SONAR Araştırma Şirketi'nin son seçim anketinin sonuçları sızdı.

SONAR Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre CHP yüzde 34,2'lik oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu.

AKP'nin oyu ise yüzde 31,1 olarak ölçüldü.

Ankete göre yüzde 7'lik seçim barajını aşabilen 3'üncü parti ise yüzde 9 ile DEM Parti oldu.

MHP, İYİ Parti'nin gerisine düşerken Anahtar Parti'nin oy oranı da dikkat çekti.

Araştırmaya göre siyasi partilerin oy oranları şöyle: