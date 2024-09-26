Sonbaharın aromatik meyvesi ‘alıç’ tezgahtaki yerini aldı

Erzincan ve çevresinde kışın habercisi olarak bilinen alıç, yöre halkı tarafından dağlardan toplanıp tezgahlarda satışa sunuluyor.

Daha çok dağlık alanlarda herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen ve kışın habercisi olarak da bilinen yabani meyve alıç, tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle eylül aylarının sonunda satışa çıkarılan alıç, soğuk havaların gelmesiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, ekşimsi tadıyla bilinen bu meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renklerde bulunuyor. Yöre halkı alıcı sadece taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor. Alıcın tezgahlara çıkması ise sıcak günlerin sona erdiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Alıç meyvesinin kışın habercisi olduğunu ve kilosunu 75 liradan sattığını kaydeden seyyar satıcı İsa Kurt, “Alıç dağlarda yetişiyor. Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’da yetişiyor. Şu an kilosu 75 lira. Bu daha 30 liraya kadar düşer. İlk çıktığı için pahalı” dedi.

“KALP HASTALIKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DE GÜÇLENDİRİYOR”

Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Alıç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor.

Diyetisyen Eda Bahar, “Alıç genellikle sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Erzincan ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve. Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Alıç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Alıç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz" şeklinde konuştu.