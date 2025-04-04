Sondaj çalışmaları, sele ve heyelana neden oldu

Haber Merkezi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bulunan Karadere Vadisi’nde Erikli ve Bahçecik yaylalarında, 4'üncü grup maden (altın, gümüş, bakır, çinko vb.) arama çalışmaları için yapılan sondaj çalışmaları heyelan ve su baskınlarına neden oldu.

FELAKET YAŞATTI

MA’da yer alan habere göre, Sayer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan başlatılan çalışmalar bölgede büyük bir felakete yol açtı.

Geçen sene 21 Ekim tarihinde jandarma ekiplerinin desteğiyle başlayan çalışmaların durdurulması için bölgede yaşayan yurttaşlar tarafından geçen sene 28 Ekim’de İdare Mahkemesi’ne başvuru yapıldı.

Ayrıca bölgede yaşayan yurttaşlar, şirket hakkında işlem yapılması talebiyle geçen yıl 30 Ekim'de Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne de başvuruda bulundu. Başvuruları hiçbirine yanıt verilmezken, bölgede 50 metre arayla birçok sondaj kuyusu açıldı. Açılan kuyularda kullanılan sular ise bölgede toprak kaymalarına ve alanın doğal yapısının bozulmasına neden oldu.