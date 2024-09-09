Sondaj çalışmasına halk engeli

HABER MERKEZİ

Ordu Korgan’da Perşembe Yaylası’nı olumsuz etkileyecek maden arama çalışmaları kapsamında valilik onayıyla başlatılan sondaj çalışmaları, halkın ve ekoji örgütlerinin tepkisi üzerine bir kez daha durduruldu.

Halk, sondaj alanında su kaynaklarının ve hayvancılığın yapıldığı yerler olduğunu belirterek, çalışmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Ordu Valiliği Mera kurulunun sondaj talebine verdiği olumsuz kararı 2. kez toplanarak değiştirmesi sonucu Taşzemin Madencilik adlı şirket sondaja başlamış ancak bir hafta önce halkın tepkisi sonrası çalışma durdurulmuştu. Sondaj çalışmasının hafta sonu yeniden başladığı öğrenilince Korgan Aybastı Yaylaları Platformu dün Perşembe Yaylası’nda bir araya geldi. MA’da yer alan habere göre, sondajın kurulduğu Perşembe Yaylası’nda giden Korgan-Aybastı Yaylaları Platformu üyeleri ve yurttaşlar, burada açıklama yaptı. Partilerin ilçe başkanları ile kurum temsilcilerinin katıldığı eylemde, şirket temsilcileriyle tartışma yaşandı. Yüzlerce yurttaşın katıldığı eylem sonrasında şirket sondaj çalışmalarını durdurdu. Sondaj sahasında konuşan Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, sondaja da madene de karşı olduğunu söyledi ve halkı toprağına sahip çıkmaya çağırdı. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere de sondaj alanında su kaynaklarının ve hayvancılığın yapıldığı yerler olduğunu vurguladı. Geçen hafta durdurdukları sondaj çalışmasının dün tekrar başladığını aktaran Dere, ‘‘Sondaj çalışmasını durdurmuştuk. Dün yeniden başladıklarını öğrendik. Bugün yeniden toplandık ve sondaj bölgesine geldik. Maden çalışması; toprağımıza, suyumuza ve yaylamıza zarar verecek istemiyoruz. Çalışmayı yeniden durdurduk’’ dedi.

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JEOTERMAL SANTRALA KARŞI HALK AYAKTA

Mersin Anamur’daki Bozdoğan Mahallesi’nde jeotermal sondaj çalışmasının başlayacağı duyumları üzerine mahalle halkı ve ekoloji örgütleri harekete geçti. Mamure Kalesi ve Pullu Tabiat Parkı’nın da bulunduğu sahili de kapsayan bölgede jeotermal için sondaj çalışmasının yapılmasına tepki gösteren yurttaşlar, çalışmanın durdurulmasını yetkililerden talep etti. Köşekli Deresi yatağının içine, 22 Ağustos’ta gece saatlerinde Öz Şimşek Jeotermal Enerji Sistemleri İnş. Tarım, Turizm Ltd. Şti. tonlarca toprak dökülmüş, halk, tepki göstermişti.