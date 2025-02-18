Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor

Kocaeli'de metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın 20 saattir sürüyor.

Olay, dün saat 13.55'te Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki metro inşaatı sahasında meydana geldi.

Yerin 47 metre altında süren sondaj çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, AFAD, doğal gaz dağıtım şirketi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 18, 2025

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Yangında hafif şekilde yaralanan sondaj firmasında görevli bir çalışan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği belirtilerek, "Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7-24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 20 saati aşkın süredir devam eden yangında hem AFAD hem de doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, alanın çevresinde ölçüm gerçekleştirdi.

Caddenin kesişimde bulunan Bedir Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.