Söndürme uçaklarının satışına izin verdiler!

BirGün, 2 Ocak’ta yayımlanan “THK’nin söndürme uçakları satılacak!” başlıklı haberiyle Türk Hava Kurumu’nu (THK) yöneten AKP’li Kayyum Heyeti’nin, yangın söndürme uçaklarını satma hazırlığında olduğu ortaya çıkardı.

Şimdi de mahkemenin uçakların satışına onay verdiğine dair belgeye ulaşıldı.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 2019’da THK’ye kayyum atadı. AKP’lilerden seçilen kayyum heyeti, bir dönem “hurda” denilerek bile isteye çürümeye terk edilen ve halkın tepkisiyle yeniden kullanılmaya başlanan yangın söndürme uçaklarının satışı için mahkemeden onay istedi.

Mahkeme ise 7 Ekim 2024’te “satışın neden talep edildiğinin ve satıştan elde edilecek paranın ne yapılacağının ayrıntılı bir şekilde beyan edilmediğini” belirtilerek Kayyum Heyeti’nden açıklama istedi.

28 Kasım 2024 ise mahkeme sekiz yangın söndürme uçağının açık artırma ile satışına izin verdi. Mahkeme kararında söndürme uçaklarının satışından elde edilecek parayla “THK’nin vergi, SGK ve işçi alacaklarını ile işletme giderlerini ödeyeceği” belirtildi. Ayrıca üç kişilik bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına ve bu heyetin uçakların değerine dair rapor hazırlamasına da karar verildi.

8-10 YILDA TESLİM EDİLİYOR

Kanada merkezli Canadair tarafından üretilen uçakların değerinin ise 4 ila 6 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 5 ton su alabilen uçak amfibik özelliği ile hem suya hem de karaya iniş kalkış yapabiliyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan ve artık üretilmeyen uçağın benzerleri, üretici şirketinden sipariş verilmesi halinde de yaklaşık 8-10 yılda teslim ediliyor. Hatta söndürme uçağı için birçok ülkenin uzun yıllar üretim ve teslimatı için sıra beklediği de biliniyor.

DALGA GEÇTİ

AKP iktidarı, özellikle Bekir Pakdemirli’nin Orman Bakanlığı görevine atanmasından sonra, uzun yıllar başarıyla görev yapan Türk Hava Kurumu’nun CL-215 tipi uçaklarını devre dışı bırakmıştı. Son üç yıldır ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmamıştı. Bu da 5 kova veya 5 damacana su eksiği nedeniyle THK uçakları ihaleye sokulmadı yorumuna neden olmuştu.

Ayrıca, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli defalarca uçakların hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürdü. Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

‘UÇAK FALAN YOK’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakdemirli’ye destek vererek “Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu’nun uçakları varmış da… Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” ifadelerini kullanmıştı. THK’nin işten attığı söndürme uçağı pilotlarına, günlerce süren orman yangınları sırasında BirGün ulaşmıştı. Pilotlar, “Tüm dünya THK’nin elindeki uçakları kullanıyor. ‘Bugün gelin bu yangını söndürün’ deseler o uçaklara atlarız, yangını da söndürüp döneriz. Bu uçakların herhangi bir sıkıntısı yok” demişti.

HÂKİM DE KAYYUM DA AKP’Lİ

Öte yandan THK Kayyum Heyeti’nin başkanlığı ise 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Yurtnaç yapıyor. 2019’da THK'ye kayyum atayan mahkemenin hakim Ömer Azküçük'ün de AKP'nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.