Soner Yalçın, Sözcü gazetesinden ayrıldı

Sözcü gazetesinde kuruluştan bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Metin Yılmaz'ın istifasının ardından yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

Geçen hafta Aytunç Erkin'in ayrılmasının ardından, gazetede 2013 yılından bu yana köşe yazarlığı yapan Soner Yalçın da Sözcü'den ayrıldığını açıkladı.

Soner Yalçın, bugün yayımlanan "Hoşçakalın" başlıklı köşe yazısında ayrılık haberini şöyle duyurdu:

“Merhaba’ yazısının üzerinden 11 yıl geçti...

Türkiye’ye yeni dönem geliyor. Sözcü, bu olağanüstü koşullarda yolunda yürümeyi sürdürecek, dönemlere yenilmeyecektir...

Ve fakat: Ben yazılarımla maalesef gazetenin yanında olamayacağım...

Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir.

Evet, değerli okur artık ayrılma zamanı geldi. İyi ki varsınız.

Katkısı olan her meslektaşıma da teşekkür ederim.

Hoşçakalın...”