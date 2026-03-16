Songül Alıcı, 15 yıl önce öldürülen oğlu için adalet yürüyüşünde: Gerekirse ölüm orucuna yatarım

İstanbul’da 15 yıl önce İkitelli’deki evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı’nın annesi Songül Alıcı, adalet talebiyle yarın Çerkezköy’den Hadımköy’e yürüyüş başlatacak.

Oğlunun katillerinin hak ettikleri cezayı almadığını kaydeden anne Alıcı, sesini duyurabilmek için oğlunun mezarının bulunduğu Hadımköy’e yapacağı yürüyüşün bir başlangıç olduğunu belirtti. Adalet talebi karşılanmazsa bundan sonraki adımın ölüm orucuna yatmak olduğunu söyledi.

"ÇETEDEN YARGILANSINLAR"

Cinayetin işlendiği yerde 9 kişinin bulunduğunu belirten anne Alıcı, davanın neden "çete" kapsamında değerlendirilmediğini sorguluyor. "Olayda 8 kişi beraat etti, sadece Celal Toprak müebbet aldı" diyen anne, diğer faillerin ve azmettirenlerin dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tepki gösteriyor. Alıcı, eğer o 8 kişi orada olmasaydı oğlunun bu şekilde öldürülemeyeceğini vurguluyor.

Alıcı, oğlunun vefatından hemen sonra kendisine "Olan oldu" denilerek 100 bin TL kan parası teklif edildiğini ancak bu teklifi elinin tersiyle ittiğini açıkladı. "Ben o parayı kabul etmedim, hukuk yoluyla hakkımı arayacağımı söyledim" diyen Alıcı, mahkemenin hükmettiği 6 milyon TL’yi aşan tazminatın ise yıllardır ödenmediğini ve şu an bir avukat dahi tutamadığını ancak bu tazminatı alırsa öğrencilere burs vereceğini söyledi.

"ANNELERİ SES VERMEYE ÇAĞRIYORUM"

Ağır sağlık sorunlarına rağmen pes etmeyen acılı anne, bu eyleminden de sonuç alamazsa, oğlunun ölüm yıldönümü olan 14 Ağustos’ta Silivri Cezaevi önünde ölüm orucuna başlayacağını duyurdu.

Evlatlarını cinayete kurban veren anneleri de ses vermeye çağıran Alıcı, "Artık Aykutlar ölmesin, anneler ağlamasın. Sokaklardaki sustalı bıçaklar, silahlar toplansın" diyerek çağrıda bulundu.

Oğlunun başarılı bir öğrenci olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Alıcı, "Aykut çok zeki bir çocuktu. Pazar günü oğlumu gömdüm, pazartesi günü sınav sonuç belgesi geldi; 4 yıllık bir fakülteyi daha kazanmıştı. Oğlumun kalemini kırdılar" ifadelerini kullandı. Şu an zorluklar içinde yaşam mücadelesi verdiğini belirten acılı anne, ilaçlarını bile almakta zorlandığını söyledi.

Vasiyetini de açıklayan Alıcı, tek bir istisna dışında tüm organlarını bağışladığını söyledi: "Ölürsem bir gence hayat olsun diye her şeyimi bağışladım. Sadece gözlerimi bağışlamadım; belki öbür dünyada oğlumu görürüm diye..." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi olan Aykut Alıcı, 14 Ağustos 2010’da İstanbul İkitelli Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinin önünde lens taktığı ve saçı uzun olduğu gerekçesiyle 9 kişilik bir grubun saldırısında yaşamını yitirmişti. Saldırganlardan sadece Celal Toprak müebbet hapis cezası verilirken diğer 8 kişi beraat etmişti.