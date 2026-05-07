ŞÖNİM çalışanına bıçaklı saldırı: Bakan Göktaş'tan açıklama geldi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde (ŞÖNİM) görevli Psikolog Yusuf Duman, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Duman, sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yerel basında yer alan bilgilere göre Duman’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Hakkari Şubesi, saldırıya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Sosyal Risk Haritası Oluşturma” projesi kapsamında, kadına yönelik şiddet vakası çerçevesinde gerçekleştirilen hane ziyareti sonrasında yaşandığını bildirdi.

SES Hakkari Şubesi, Duman’ın Hakkari ŞÖNİM Müdürlüğü’nde görev yaptığını ve uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanarak ameliyata alındığını belirtti. Açıklamada, saldırının sosyal hizmet alanında çalışan emekçilerin karşı karşıya bırakıldığı riskleri bir kez daha gösterdiği vurgulandı.

ÇALIŞANLARIN DENEYİMİ YOK SAYILDI

SES açıklamasında, yaşanan saldırının “çok açık bir gerçeği” yeniden gösterdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Yerelden bağımsız, çalışanların bilgi ve deneyimleri dikkate alınmadan, tepeden inme ve dayatmacı bir anlayışla hayata geçirilen her proje; başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun hayatını tehlikeye atabilecek ciddi riskler barındırmaktadır.”

Sendika, aile ve sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmaların çoğunlukla dezavantajlı ve kırılgan kesimlerle doğrudan temas içerdiğine dikkat çekti. Bu nedenle hizmet sunum süreçlerinin hassasiyet gerektirdiği belirtilen açıklamada, geliştirilen her politikanın sahadaki gerçekliklere uygun, bilimsel temelli ve çalışan güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla hazırlanması gerektiği kaydedildi.

‘SOSYAL RİSK HARİTASI MEVCUT HALİYLE RİSK YARATIYOR’

SES Hakkari Şubesi, “Sosyal Risk Haritası” projesinin mevcut haliyle yerelin ihtiyaçlarından uzak, altyapısı yeterince hazırlanmamış ve çalışan güvenliğini gözetmeyen bir uygulama olduğunu belirtti.

Açıklamada, toplumun gerçeklerinden kopuk biçimde hayata geçirilen bu tür projelerin temel hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uygulayıcıları risk altına soktuğu ve sahadaki sorunları derinleştirdiği ifade edildi. Sendika, söz konusu durumun kamu hizmetinin niteliğini artırmak yerine çoğu zaman “bürokratik görünürlük ve gösterişten ibaret” kaldığını vurguladı.

SES, sürece en başından itibaren eleştirel yaklaştıklarını belirterek, “Bugün yaşanan bu saldırı, dile getirdiğimiz kaygıların ne denli haklı olduğunu acı bir şekilde gözler önüne sermiştir” dedi.

SES Hakkari Şubesi, saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek Duman’a acil şifalar diledi. Sendika, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenli, güvenceli ve insanca çalışma koşullarına kavuşması için mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde, görevi başında saldırıya uğrayan psikolog arkadaşımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli mesai arkadaşımızın yanındayız" dedi.

"Süreci yakından takip ediyor ve gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Göktaş, "Milletimizin ilk yardım noktası ve sahadaki en güçlü varlığımız olan sosyal hizmet personelimize yönelik her türlü tehditin karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.