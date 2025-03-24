Sönmeyen ışığıyla Romy Schneider

Deniz Burak BAYRAK

Tüm zamanların en güzel aktrislerinin başında geliyor Romy Schneider. 43 yaşında, kariyerinin doruğunda yaşamını yitiren Romy; hâlâ duru güzelliği, hüzünlü ifadesi ve sımsıcak tebessümüyle sinemaseverleri bir ikon olarak etkilemeyi başarıyor. Geçmişte oyunculuğun çıtasını yükselten yıldız, günümüzde Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi’nin beyazperdesinden samimi, derin anlamlar barındıran ve iç ısıtan film seçkisiyle “Yeniden merhaba” diyor.

‘Ben Romy’ adlı seçki, usta oyuncunun dokuz filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Uzun yıllar pek çok filminde beraber çalıştığı Claude Sautet'nin dört filminin yanında; Géza von Radványi, Orson Welles, Bertrand Tavernier ve Jacques Deray'in filmlerinin varlığı hem farklı dönemleri hem de sinemadaki farklı bakış açılarını göstermesi bakımından önemli bir toplam.

Önemli Olan Sevmek, Sen ve Ben, Sen Benimsin, Şeref Yolu, Dava, Üniformalı Kızlar, Basit Bir Öykü, Şeref Yolu ve Naklen Ölüm filmleri Romy Schneider’in canlandırdığı kadın karakterlerin derinlikli bir analizini yapabilmek, onun oyunculuğunun dönüşümünü kavrayabilmek için bulunmaz bir fırsat.

“Aslında hep zamanımın ilerisinde oldum. Kadının özgürleşmesi sorununun hiçbir yerde konu edilmediği bir dönemde, kendi özgürleşmemi gerçekleştirdim. Kendi kaderimi şekillendirdim ve bundan pişman değilim” demişti. Toplumda kadının bireyleşmesi, kürtaj meselesi, kadının kendi bedeni üzerinde hak ve karar sahibi olma yolunda emin adımlarla ilerleme çabası Schneider’in sönmeyen ışığı ve hüzünlü gözlerinde somutlaşıyor âdeta. Sözgelimi Basit Bir Öykü tam da bu çerçevede sözünü söyleyen bir film.

ÖNEMLİ OLAN SEVMEK

Gösterimdeki Önemli Olan Sevmek ise son derece sert bir anlatım diline sahip. Saydığım diğer filmlerinden farklı olarak, her sekansta izleyenin kalbinin yerini hatırlatan gülümsemesinden eser olmayan bu filmde bolca şiddet, pornografi, vulgarlık ve yaralı ilişkiler ağı söz konusu. Ancak adı gibi sevmenin ötesinde bir gerçekliğin olmadığını duyumsatan film, açılış ve kapanış sekansları arasında kurduğu bağ ya da iletişim ile bütün evrenini özetliyor.

Andrzej Zulawski’nin filmografisinin köşe taşlarından biri olan yapıtta Nadine’i canlandıran Romy’ye ünlü Fransız şarkıcı Jacques Dutronc, Fabio Testi ve Klaus Kinski gibi diğer ikonik isimler eşlik ediyor. Yönetmen yakın plan çekimler, karakterlerin etrafından dönen kamera, 3’üncü Richard gibi edebî, sinemasal olarak Goddard gibi atıflarıyla da hâkim olduğu alanda zengin bir görsel şölen yaşatıyor. Zorlayıcı, belki bir parça rahatsız edici ama hepsinden fazla yürek burkan bir hikâyeyi betimleyen yönetmen, aslında yaşamda olmayan hiçbir şeyi anlatmıyor. 1975’te çekilen ama bir o kadar da günümüzü gösteren bir film oluşu, yönetmenin de son derece öngörülü olduğunu düşünmemi sağladı. Fransa’nın Oscar’ı kabul edilen César ödülünü de kucaklayan Romy Schneider’in, bu filmi kariyerinin en iyi işi olarak nitelendirdiğinin de altını çizelim.

Programa ve takvime, Sinematek’in web adresinden ulaşabilirsiniz.