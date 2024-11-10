Sonsuz saygı ve minnetle: Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk tüm yurtta anılacak

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 86’ıncı yılında farklı illerde düzenlenen törenlerle anılıyor.

Ankara’da ilk tören Anıtkabir’de devlet erkanının katılımıyla düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce bugün 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhuriyetin kurucu lideri, bugün yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05’te yurttaşlar ülke genelinde saygı duruşunda bulunulacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla, 10 Kasım’da Anıtkabir’de gerçekleştirilecek program sebebiyle şehirdeki bazı yolların ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılabileceği bildirildi.

Ankara Etnografya Müzesi’nde, Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümünde, 10 Kasım tarihli gazete manşetlerinden oluşan "10 Kasım Matemi" temalı bir sergi açılacak.