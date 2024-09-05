Sonu ölüm olur

Haber Merkezi

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Eczacı Arman Üney, kaçak ve sahte ilaç konusunun halk sağlığı açısından çok önemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Üney, özetle şunları söyledi:

“İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı son operasyonla kanser, diyabet ve böbrek hastalarının tedavilerine yönelik piyasa değeri 150 milyon TL olan, toplam 72 bin 761 adet kaçak ve sahte ilaç ele geçirildi. Umut tacirleri yakalanmamış olsaydı çok sayıda hastanın sağlığını tehlikeye atacaklar, hatta ölüme kadar gidecek sağlık riskleri yaratacaklardı. Sonu ölüme kadar uzanabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi için internet üzerinden satılan ilaç ve diğer sağlık ürünlerinden uzak durulmalıdır.”