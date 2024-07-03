‘Sonuçlar eşitsizliğin aynasıdır’

Haber Merkezi

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel okulların sınavdaki başarısına kıyasla devlet okullarının başarı sıralamasında geride kalmasına tepkiler sürüyor. Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada sınavda tam puan alan öğrenci sayısının 352 olduğuna dikkat çekilirken bu sayının 2023’te 562 olduğu anımsatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullaşma politikasında ayrımcı politikalardan vazgeçmesi gerektiği aktarılan açıklamada, “MEB’in temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde uzun süredir mesleki eğitim veren okullar ve imam hatip liseleri merkezli olarak şekillendirilen okullaşma politikasındaki ısrarı anlamak mümkün değildir.

Kontenjan sayıları MEB’in okul türleri arasında alenen ayrımcılık yaptığını ve ortaöğretim sistemini imam hatipler ve meslek liseleri merkezli olarak biçimlendirmeye çalıştığını göstermiştir. MEB’in bir diğer amacı, ortaöğretimde de özel öğretimi özendirmektir. 2002/2003 eğitim öğretim yılında ülkemizde sadece 348 özel lise varken, 2023 yılında 3 bin 422’ye çıkmıştır” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “MEB’in öğrencileri imam hatip ve meslek liselerine yönlendirme çabaları her yıl boşa çıkmaktadır. Öğrenciler, ülkenin neresinde olursa olsun tercihlerini, iktidarın tüm çabalarına rağmen büyük çoğunlukla akademik eğitim veren okullardan yana kullanmaya devam etmektedir. MEB okullaşma politikasını siyasal önceliklere göre değil, öğrencilerin istek ve tercihlerine göre oluşturmalı, öğrencilerin lise tercihleri sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir dayatma ve yönlendirme yapılmamalıdır. Yapılması gereken, öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak, yeterli tercih yapılmayan okul türlerinin ayrıntılı dökümünün çıkarılması ve okul kontenjanlarının iktidarın önceliklerinin değil, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yeniden belirlenmesidir.”