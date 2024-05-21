Sonucu tanımayacağız

Haber Merkezi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne’deki cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından konuşan Hatimoğulları, Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarının, ‘‘siyasi’’ olarak değerlendirdiği davadan toplamda yüzlerce seneyi bulan ağır cezalar aldığını belirtti. Bakırhan da kararın bozulması, arkadaşlarının beraat etmesi için ellerinden gelen mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyacaklarını belirtti.

Öte yandan Kobani davasından tahliye olan siyasetçiler Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat Ata, DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü binasında halkla bir araya geldi. Kışanak, “Kamuoyuna belki konuşmuyorlar ama bu ülkenin ekonomik olarak geleceğe açılabilmesi, uluslararası itibarını koruyabilmesi, ülke içinde demokrasinin yeniden inşa edilmesi için bu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini biliyorlar. Demokratik bir geleceği inşa etmek için cezaevlerinin kapıları tümden açılacak” dedi.

Daha sonra konuşan Sabahat Tuncel, ise AKP-MHP İŞİD’e karşı sosyalistleri, Kürtleri, cezalandırdı. Bu sonucu tanımıyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN HEDEFİ KOBANİ

26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kobani davasının kararından memnun olduklarını dile getirdi. Tekrar ‘terör’ söylemine sarılan ve davadan çıkan kararları eleştirenleri hedef alan Erdoğan, “Mahkeme kararı ile ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. Sokakları kan gölüne çevirerek bu ülkede siyaset yapılmayacağını artık herkesin anlamasını ümit ediyoruz.’’ dedi.