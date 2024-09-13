Sonunda yaptılar: İzmir Limanı, BAE’li şirkete peşkeş

İktidar, ülkenin en değerli varlıklarını haraç mezat satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gündeme gelen ve kamuoyunda tepkilere neden olan İzmir Alsancak Limanı’nın satışı tekrar gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) merkezli limancılık firması Abu Dhabi Port’un, limanın tamamını almak yerine, yüzde 50 ortaklık formülünü kabul ettiği iddia edildi.

İZFAŞ’ın düzenlediği 3. İzmir Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nda Başkanlar Oturumu'nda konuşan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hamdi Erçelik, BAE’li şirket ile anlaşmaya varıldığını söyledi. Anlaşma, limanın tamamı yerine yüzde 50 hissesinin özelleştirilmesini kapsıyor.

Dokuz Eylül Gazetesi’nde yer alan habere göre, Erçelik, "Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesi konusunda uzun süredir devam eden görüşmelerde yeni bir aşamaya gelindi. BAE'li şirket, limanın tamamını satın almak yerine, yüzde 50 hissesini almayı kabul etti. Bu formül, limanda devlet otoritesinin devam etmesini sağlayacağı için bizler tarafından olumlu karşılandı" dedi.

"YÜK LİMANI KALMALI"

Erçelik, Alsancak Limanı’nın yük limanı mı yolcu limanı mı olması gerektiği tartışmasına da değinen Erçelik, "Alsancak Limanı, yük limanı olarak kalmalı. İzmir'in ihracat ve ithalatının önemli bir bölümünün bu liman üzerinden yapıldığını unutmamalıyız" diye konuştu.