‘Sonunda yenilip gidecekler’

Politika Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yapılacak ön seçimle ilgili çalışmalarını dün Diyarbakır’da sürdürdü.

İmamoğlu, konuşmasında iktidara eleştirilerde bulunarak, ‘‘Az kazanan da, çok kazanan da aynı şeyi söylüyor. ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyorlar. Memleketin bereketini kaçıran, kötü uygulamalarıyla insanından uzaklaşan, vatandaşını öteleyen, kötüleyen, vatandaşına parmak sallayan, tek meselesi koltuğu olan, o bereketi kaçıran bugünün iktidarıdır’’ dedi.

‘‘Biz bu eşitsiz, adaletsiz bozuk düzeni değiştirmek için yola çıktık’’ diyen İmamoğlu, şunları kaydetti: ‘‘Bu israf ve istibdat sistemine son vermek için yola çıktık. Bir daha bu ülkede hiçbir siyasi otorite, milletin iradesinin üzerine kayyumlarla çökmesin diye yola çıktık. Bugün zalimlik yapan o bir avuç insanın, yüce Türkiye yargısının o namuslu, cesur hâkimlerinin, savcılarının bile başını öne eğen bir avuç insanın bile gelecekte evlatlarını, torunlarını koruyacak güçlü bir adalet sistemi kurmak için yola çıktık. Bir kişiye göre tasarlanmış bu bozuk düzeni değiştireceğiz.’’

‘YENİ SÜREÇ’ MESAJI

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yaptığı yeni süreç ile ilgili mesaj veren İmamoğlu, şunları söyledi:

‘‘Türkiye’nin barışa, huzura kavuşması çok önemlidir, çok değerli bir amaçtır. Ama ne yapılacaksa samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla, tutarlılıkla yapılmalı. Siyasetin üstüne çıkmalı o duygu... Sandık menfaati, seçim menfaati değil, milletimizin menfaati düşünülmeli. Şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorun çözülemez. Silahlar susmalı, çatışma bitmeli. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir.’’

Konuşmasında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan da bahseden İmamoğlu, ‘‘Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın. Bir partide genel başkanlık yapmış bir insanı siyasi rehine olarak orada tutuyorsunuz’’ ifadelerini kullandı.

DİPLOMA AÇIKLAMASI

Diploma soruşturması hakkında da konuşan İmamoğlu, "35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek üzere kimileri adeta seferberlik ilan ettiler. Saraylardan kimlerin arandığı bizlerin de kulağımıza geliyor" dedi.

‘TÜM DEMOKRATLARIN BİRLEŞMESİ ŞARTTIR’

"Muhalefete aday gösterme hakkı bile tanımayan bir iktidarın, sonraki adımları ülkemize çok acılar yaşatır. Onun için demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin çok duyarlı olması şarttır. Bu ülkenin geleceği için önce tüm CHP’li üyelerin, sonra da tüm demokratların birleşmesi şarttır. CHP’li arkadaşlarımın sandıklara koşacağından eminim. İktidara hak ettiği dersi vereceğinden eminim. Ve onlar yenilecekler, yenilecekler! Yenilecekler ve gidecekler.’’