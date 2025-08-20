Sorgun’da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ın silindire çarpan hafif ticari araçtaki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Sorgun’a bağlı Duralidayılı köyü yakınlarında meydana geldi. Çekerek istikametinden Sorgun istikametine gitmekten olan 73 yaşındaki N.Ş. idaresindeki 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, park halindeki silindire çarptı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Fermude Şanlı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü N.Ş. ağır yaralanarak, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.