Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yanıt

Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. İlk olarak golcü transferini bitirmek istiyen sarı-lacivertli ekip Atletico Madrid'de forma giyen santrfor Alexander Sörloth'la temas kurdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Sörloth’un menajeri ile görüşmeyi gerçekleştirdi. Sörloth’un menajeri ise şartlarını sundu ve bu şartlarda Fenerbahçe’ye gelebiliriz dedi.

TORUNOĞULLARI'NIN AÇIKLAMASI

Sörloth transferi için daha önce açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları şunları söylemişti:

“Transferde Sörloth ve başka isimler gündeme geliyor. Takviye için çalışıyoruz. Taraftarlarımız transferde her türlü sürprize açık olsun. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapacağız. Önceliğimiz lig olsa da, bu sezon ne kadar kupa varsa, hepsine talibiz”

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise yıldız futbolcunun takım içindeki rolünün altını çizerek, “Sörloth’a bakış açım değişmedi. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Kadromuzda onun bize sunduğu özellikleri sunabilen başka bir isim yok. Formda kalmasına ihtiyacımız var ve onun da burada mutlu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin ara transferde başlıca hedefi santrfor. Robert Lewandowski, Troy Parrott gibi isimlerle de temasta olan Kanarya'nın bir diğer hedefi: Gianluca Scamacca. Öte yandan Fenerbahçe sağ kanat için ise Riccardo Orsolini'ye yöneldi.

Sarı lacivertliler, Bologna’nın sağ kanadı Riccardo Orsolini’yle ilgileniyor. Tedesco’nun kanatlarda birebir oynayacak isim isteği üzerine 28 yaşındaki İtalyan listeye alındı. Bologna, 2027’e kadar sözleşmesi olan Orsolini için en az 25 milyon avro istiyor.