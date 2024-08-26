“Şort giyen, başını örtmeyen öğrenciye karışırız” diyen okul müdürü hakkında suç duyurusu

Haber Merkezi

Laiklik Meclisi, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın bir veli toplantısında “Şort giyen öğrenciye de başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” sözleri üzerine suç duyurusunda bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Müdür Kırbıyık’ın “Anayasa’yı ihlal”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “görevi kötüye kullanma”, “ayrımcılık suçu” ve “eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu”ndan cezalandırılması istendi.

Suç duyurusunda Kırbıyık’ın bir veliye “Kadın hocaları da kapatacağım, kimse açık gelmeyecek. Siz diyorsanız şeriat, ben şeriatı uygulayacağım. Kapatmak istemiyorsanız, ben zorla kapatacağım” sözlerine de yer verildi.

Söz konusu okulun sosyal medya hesabında erkek öğrencilerin görüntülerinin açıkça paylaşıldığı ancak kız çocuklarının yüzlerinin sansürlendiğine dikkat çekilen suç duyurusunda kız öğrenciler aleyhine ayrımcılık yapıldığı vurgulandı.

Suç duyurusunda, kutsal sayılan değerlerin kamu kurumu aracılığıyla kötüye kullanılmasının, kamu hizmetinde tarafsızlık ve Anayasa ile güvence altına alınan laiklik ilkelerine aykırılık oluşturulduğuna dikkat çekildi.

EĞİTİM HAKKI ENGELLENİYOR

Laiklik Meclisi tarafından yapılan suç duyurusunda, “Kırbıyık Anayasa ile güvence altına alınmış olan eğitim hakkı içine, hakkın kullanımın da engellemeye yönelmiş şekilde dinsel kuralları tehdit üslubuyla koyarak laik hukuk disiplinine ve hükümlerine aykırılık oluşturmanın yanı sıra, laik kamu kurumunu kendi mezhepsel dini kuralları ile yönetmeye kalkarak açıkça suç işlenmiştir” denildi.

Kırbıyık’ın “Başı açık öğrenciler sınava dahi girmesin” dediği vurgulanan suç duyurusunda “O okulda okumak isteyen ancak Anayasa gereği başını kapatmak gibi bir zorunluluğu olmayan öğrencilerin daha sınav sonuçları belli olmadan sınavda başarılı olamayacakları açıkça ilan edilmiştir. Burada açık biçimde ‘Başı açık öğrenciye karışırım’ beyanlarında bulunan Müdürün bu eylem ve söylemleri, okulda eğitim öğretim gören her çocuk için açık tehlike arz etmektedir. Anayasa ile güvence altına alınmış olan eğitim hakkı bizzat okul müdürü şüpheli tarafından ihlal edilmekte ve şüpheli bunu tüm velilerin gözünün önünde yapmaktan da imtina etmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda son olarak şu ifadeler yer aldı:

“Şüpheli Kırbıyık’ın kız öğrencilerin kılık kıyafetine karışması, başlarını örtmeye zorlaması, açıkça yetki ihlâli ve görevin kötüye kullanılması kapsamındadır. Hangi inançta olursa olsun kamu görevlilerinin laik bir ülkede görevleri sırasında inançları doğrultusunda bir kural veya yaşam dayatmaları bulundukları görev sınırının, görev gereklerinin ve niteliklerinin tamamen dışındadır. Şikâyete konu eylem, anti-demokratik ve ayrıştırıcı sonuçlar ortaya koymak suretiyle de anayasal düzeni hiçe saymaktadır.”