Şort'un yeni albümü 'Aydan Çıkmazı' yayında

Alternatif rock grubu Şort’un 10 şarkıdan oluşan yeni albümü “Aydan Çıkmazı” müzikseverlerle buluştu.

İlker Aydın'ın vokali, Kürşat Köyceğiz'in bateri performansı, Çağrı Kalaycı'nın bas gitar tınıları ve Tolga Tepecik'in elektro gitarıyla birleşen grup, müziğindeki çeşitliliği dinleyicilere sunuyor.

Eski bir hikâyeye dayanan ve ismini grubun kurulduğu, şarkıların yapıldığı ve beraber ilk defa çaldıkları evin sokağından alan Aydan Çıkmazı albümündeki şarkıların sözü ve melodisi de sokağın ruhundan hisler barındırıyor.

Albümde İsa Özkocaman ve Mürşide ile iki adet düet yer alıyor. Albümün prodüktörlüğünü yapan isim ise Kaan Arslan oldu.

Daha önce yayımlanan “Herkes Gibi”, “Sen Gülünce Döndü Dünya”, “KAVGA”, “Senle Sonsuzluktu Zaman” ve “Kalmadı Düzenim” gibi şarkıların yanı sıra yepyeni beş şarkı daha albümdeki yerini alıyor.

İsa Özkocaman “Sabah Uyandığım Şehir” şarkısında, Mürşide ise “Yalnızmışım Aslında” adlı parçada gruba eşlik ediyor. “Çok Geç Olmadan”, “Gel Kaçalım” ve “Laf Laf Laf” ise albümdeki diğer yeni şarkılar...

Şort'un yeni albümüne tüm dijital platformlardan ulaşılabiliyor.