Soru sızıntısında örnek ülkeyiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 719 birinci çıkmasının ardından sınavda şaibe iddiaları sürüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin “sınav güvenliğinde örnek ülke” olduğunu ileri sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise “Geri zekâlıya anlatır gibi anlatıyoruz” ifadeleriyle sınava dair iddiaları yalanlamayı sürdürüyor. Ancak 29 kişiye açılan soruşturma, MEB Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk’ün görevden alınması ve PDF sızıntısı, şaibe iddialarını güçlendirmeye devam ediyor.

Ancak AKP iktidarları döneminde yaşanan sınav skandalları LGS ile sınırlı değil. Erdoğan her ne kadar “sınav güvenliğinin kırmızıçizgileri” olduğunu söylese de 2007 tarihinden bu yana yaklaşık pek çok sınav hakkında sızıntı, çalıntı, şifreli kopya iddiaları gündeme geldi. Kimi sınav iddialar doğrultusunda açılan soruşturmalarda iptal edildi.

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AKP İKTİDARLARI DÖNEMİNDE YAPILAN SINAVLARDAKİ ŞAİBELERİN BİR KISMI ŞU ŞEKİLDE:

• 2007:

2007 yılında Adana'da yapılan polis sınavında görevli bir personelin sınav sorularını sattığı belirlendi. Sınav sorularını satmaktan 3 kişi, rüşvet vermekten 1 personel hapis cezasına çarptırıldı ancak soruları nasıl ele geçirdikleri aydınlanmadı.

• 2009:

Polislik Sınavı sorularının FETÖ’ye ait dershanelerde deneme sınavı adı altında verildiği ortaya çıktı. ÖSYM, KPSS Deneme Sınavı ile Polis Meslek Yüksek Okulu sorularının büyük benzerlik gösterdiği saptandı. Ardından sınav iptal edildi.

• 2010:

KPSS’de 350 kişi Eğitim Bilimleri Sınavı’nda 120 sorudan 110’unu doğru yanıtladı. Doğru yanıt verenlerin 20’sinin yakın ilişkiler içinde olduğu iddia edildi. 2010’da sınavın Eğitim Bilimleri bölümü, 2016’da ise Genel Yetenek ve Genel Kültür kısmı iptal edildi.

• 2011:

27 Mart’ta gerçekleşen YGS’de şifre skandalı yaşandı. Şıklara rastgele yerleştirilmiş rakamlar küçükten büyüğe sıralandığında, olması gereken sırada yer alan sayı doğru cevabı veriyordu. Diğer yöntem ise en büyük sayının sağındaki şıkkın doğru cevaba ulaştırmasıydı. Savcılık takipsizlik kararı verdi.

2011 yılında yapılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği 2. Aşama Sınavı’ndaki 100 sorudan 75’inin bir önceki yıl yapılan sınavda çıkmış olduğu tespit edildi. Ardından ÖSYM sınavı iptal etti.

TSK bünyesindeki Deniz Harp Okulu’nda 2011, 2012, 2014 ve 2015’te, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda ise 2012, 2014, 2015 ve 2016’da yapılan sınavlarda mülakata girmeye hak kazanan FETÖ ile irtibatlı öğrencilerin aday ve T.C. kimlik numaraları üzerinden kodlamaya tabi tutularak TSK’ye sızdırıldığı tespit edildi.

• 2012:

2012 KPSS’de birçok adayın tüm soruları yanıtlaması dikkat çekti. Sınav sorularının kopyalanıp dağıtıldığı, bazı yayınevlerinin sınavdan önce internet sitesinde soruları yayınladığı söylendi. ÖSYM iddiaları reddetti.

Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı’nda soruların sızdırıldığı, soruların yaklaşık yüzde 75’inin önceki yılki sınavdan alındığı ve FETÖ bağlantılı şahıslarca önceden erişildiği iddia edildi. İptal edilen sınavla ilgili açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Polis Akademisi sınavı öncesinde 100 sorudan 90 sorunun FETÖ bağlantılı kişilere sızdırıldığı ortaya çıktı.

• 2014:

KPSS sorularının bir KPSS hazırlık kitabındaki sorulardan alındığını dönemin CHP Milletvekili Nur Serter dile getirmişti. Sınavda yalnızca bir soru iptal edildi.

• 2022:

KPSS’nin 31 Temmuz 2022 tarihli oturumunda soruların sızdırıldığı iddia edilmiş, Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitapçığındaki onlarca sorunun KPSS’de aynı şekilde çıktığı ortaya çıkmıştı. Yayınevi durumun "tesadüf" olduğunu ileri sürerken ÖSYM’den yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu savunulmuştu. Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden almış, yerine Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy’un göreve gelmesiyle birlikte sınav iptal edilerek 17 Eylül 2022’de tekrarlanmıştı.

• 2025:

Milli Eğitim Bakanlığı’nca liselerde 6-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen birinci dönem ikinci ortak yazılı sınavlarının İstanbul’da sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medyada paylaşıldığına ilişkin tespitlerin yapıldığını belirterek, sınavları tekrarlama kararı vermişti.

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TESADÜF ÜSTÜNE TESADÜF

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınmasının ardından CHP’li Ali Mahir Başarır, Türk’ün çocuğunun 3 yıl önce sınavda tüm soruları doğru yaptığını iddia etti. Öte yandan Gazeteci Barış Pehlivan şaibe iddialarının merkezindeki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Okulları’yla ilgili ‘ilginç bir tesadüf’ü aktardı. Okulun kurucusu Celalettin Ökten’in torunu Celile Ökten’in, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yardımcısı olduğu ortaya çıktı.