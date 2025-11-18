Sorular sızdırılmıştı: LGS skandalında ilk duruşma görüldü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sınav bitmeden soru ve cevapların WhatsApp gruplarında dolaşıma girdiği iddialarıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Ankara İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada veliler, LGS sınavının iptalini talep ettiklerini, bununla birlikte yürütmenin durdurulması ve açılan soruşturmalar ile yolsuzluk iddialarının kapsamlı biçimde incelenmesi için başvurduklarını aktardı. Ayrıca MEB tarafından aylar önce başlatıldığı duyurulan soruşturmalara dair bilgi verilmediği, savunmaların geciktirildiğini ve davanın farklı dosyalarla birleştirilme gibi sebepler öne sürülerek sürecin uzatıldığı vurgulandı. Öte yandan iddiaların bilimsel ve dijital incelemelerle netleştirilmesinin mümkün olduğu ancak netleştirilmediği belirtildi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) adına açıklamayı okuyan Veli-Der Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci, 5 Haziran’da yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği LGS ile ilgili iddialara Milli Eğitim Bakanlığı’nın hâlâ yanıt vermediğini belirtti. Deveci, ikinci oturum sona ermeden sosyal medyada paylaşımların yapılmasının sınav güvenliğini ciddi biçimde zedelendiğini hatırlattı.

Öte yandan, sınavın zorluğuna rağmen 719 öğrencinin tam puan aldığına da dikkat çekildi. Aralarında öğretmenler dışındaki kişilerin de bulunduğu 29 kişiye yönelik soruşturmanın akıbetinin hâlâ duyurulmadığına işaret eden Deveci, “Bu tablodan yalnızca 29 kişi değil, ilgili bakanlık ve bürokratlar da sorumludur” denildi.

"KAMUOYUNA AÇIKLAYIN"

Davanın “ivedi yargılama” usulüne tabi olmasına rağmen kararın geciktirildiğini, çeşitli usul işlemleri gerekçe gösterilerek sürecin akamete uğratıldığını söyleyen Deveci, şu ifadelere yer yerdi: “Şu an itibariyle dava kazanılsa dahi LGS mağdurları açısından etkin bir sonuç alınması imkânsız hale getirildi. Yaşamları sınavlara hazırlıkla geçen binlerce çocuk ve genç, emeklerinin nasıl çalındığına tanıklık ettiler. LGS ile ilgili soruşturma tamamlanmadan, soruşturma sonuçları kamuoyu ile paylaşılmadan çocukların yerleştirme sonuçları açıklandı. Sorular çalındı mı, istediğim okulda okuma hakkım elimden alındı mı, soruları her çocuğun aklında ve yüreğinde kalmıştır. Eğitimle kazanılmış bir gelecek, torpilin, eşitsizliğin, adaletsizliğin kök saldığı ülkemizde öğrenciler için bir umutken geldiğimiz şu tabloda çocuklarımızın umutları da ellerinden alınmış oldu.”

Gündemdeki sınav sistemi değişikliğinin hayata geçirilmesiyle bugün yaşanılan eşitsizliğin ve adaletsizliğin daha da artacağı belirtilen açıklama, “Veli-Der olarak sınav merkezli, eleyen, rekabete dayanan, öznel değerlendirmeye açık, eşitsizliği daha da derinleştiren uygulamalara karşı çocuklarımızın eşit, laik, parasız, bilimsel eğitim hakkına sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. MEB LGS sürecindeki iddialara, sınava dair kaygılara ortadan kaldıracak açıklamaları bir an önce yapmalı ve soruşturma sürecini biz veliler, çocuklarımız ve tüm kamuoyuna açıklamalıdır” ifadeleriyle son buldu.

SÜREÇ UZATILDI

Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, konuya ilişkin BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Özellikle LGS gibi sınavlarda 2000–2013 yılları arasında yaşanan ve hatırlarsanız FETÖ’nün soruları çaldığı dönemde iyice ortaya çıkan güvensizlik hâlâ sürüyor. O süreçten beri zaten bir güvensizlik ortamı oluştu. Sonraki yıllarda yapılan sınavlarda da benzer durumlar yaşandı. Sınav güvenliği konusunda tüm öğrenci velileri bu sınavlara artık şüpheyle bakar oldu. Geçtiğimiz LGS sınavı da bunlardan biriydi” dedi.

Sınav bitmeden WhatsApp gruplarında sorular ve cevaplarının paylaşılması üzerine hemen dava açıldığını belirten Yılmaz, “LGS sonuçlarına göre çocuklar yerleşeceği için davanın kısa sürede sonuçlanması gerekirken, çeşitli nedenlerle bu süreç uzatıldı. Şu anda verilecek karar da önümüzdeki döneme dair önemli bir işaret taşıyor, sınav güvenliğinin sağlanamadığını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bundan sonraki süreci daha güvenli hale getirip getiremeyeceğine dair de güven duyulmadığını aktaran Yılmaz, “Çünkü sonuçta MEB’in içinden de bu sınava yönelik manipülasyon yapan kişiler olduğu gerekçesiyle davayı açtık. Kamuoyuna sınav güvenliğinin bundan sonraki süreçte nasıl sağlanacağına dair açık ve güven verici bir açıklama yapılması lazım. Çünkü önümüzdeki döneme ait LGS takvimi bile çoktan açıklandı. Bu yüzden veliler kaygılı; önümüzdeki süreç için de kaygılıyız” ifadelerine yer verdi.

MEB’in bu sınava dair yaptığı açıklamaları da yeterli bulmadıklarını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gerek velileri gerekse kamuoyunu rahatlatmış açıklamalar değil. Bundan sonraki süreçte bir sınav sistemi değişikliği yapılacaksa da bunun mutlaka eşitsizliği gideren, adil bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ‘Sınav sistemi değişecek, açık uçlu sorular olacak, sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi gibi öznel ölçütler kullanılacak’ diyorlar. Ancak bu tür uygulamalar eşitsizliği daha da derinleştirecek. Bizim talebimiz, çocuklarımızın eşit, laik, parasız ve bilimsel eğitim hakkını gözeten; bu doğrultuda adil ve eşit bir sınav sisteminin oluşturulmasıdır.”

LGS SKANDALI

LGS'de sınav devam ederken soruların sızdırıldığı iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyundaki tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, soruların belirlenen zamandan önce “resmî olmayan yollarla” paylaşıldığı iddialarını kabul etmiş; ancak bunun sınavın bütünlüğünü etkileyecek ölçüde bir ihlal olmadığını savunmuştu.