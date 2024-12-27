Sorular yine cevapsız kaldı

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa Mustafakemalpaşa’daki "100 bin sosyal konut projesi’’ kapsamındaki Lalaşahin Konut Projesi hakkında yurttaşların mağduriyetine ilişkin 1 yıl önce dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin yanıtlarının karşılık bulmadığını söyledi.

Pala “Oysa hak sahiplerinin bilmek istediği, aylık taksitleri hangi kriterlerle artacak, projede ihale süreçleri nasıl işledi, evler ne zaman teslim edilecek gibi konulardı. Bakanlık bu soruların hiçbiriyle ilgilenmedi, üstelik yeni Bakanın imzasını taşıyan metin, genel toplu konut istatistikleriyle konuyu geçiştirmeye çalışıyor’’ dedi.

Pala, şu değerlendirmeyi yaptı: ‘’Maalesef idari kadrolarda değişim olsa da, yurttaşların haklı sorularına tatmin edici yanıt verilmemesi alışkanlığı devam ediyor. Meclis İçtüzüğü’nde, soru önergelerinin belirli bir süre içinde yanıtlanması öngörülüyor. Ne var ki bu esaslara uyulmadığı gibi, nihayetinde gelen cevaplarda bazen hiçbir soru doğru dürüst ele alınmıyor.’’